Ciclo lectivo 2026 en Río Negro: dónde anotarse para acceder al boleto estudiantil con el 50% de descuento en el colectivo

Hay vigente un descuento en el boleto de colectivo. Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro.

Se acerca el inicio de clases 2026 en Río Negro. Desde el Gobierno comunicaron dónde anotarse para acceder al beneficio del 50% de descuento en el boleto de transporte interurbano para estudiantes universitarios y terciarios que residan y cursen sus estudios dentro de la provincia.

En el marco de la Ley Provincial N 3831, la rebaja en el precio del viaje en colectivo alcanza a quienes vayan de manera cotidiana entre distintas ciudades rionegrinas a través de las empresas Koko, Pehuenche, Las Grutas, Vía Bariloche, Amancay SRL y Transporte El Juncal.

Ciclo lectivo 2026 y boleto estudiantil en Río Negro: dónde anotarse y requisitos

Explicaron que con el objetivo de agilizar y transparentar el proceso de acreditación, la Secretaría de Transporte junto a la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades habilitó un formulario de registro destinado a estudiantes universitarios y terciarios rionegrinos

A través de este sistema, se podrá certificar junto a las universidades e institutos de formación docente la condición de alumno regular, permitiendo acceder de manera directa al descuento correspondiente.

Se requiere completar el siguiente formulario online. Es fundamental consignar correctamente el número de teléfono y correo electrónico, ya que a través de esos medios se informará cuando la condición de regularidad haya sido certificada ante la empresa de transporte correspondiente.

Además, indicaron que es importante tramitar la Tarjeta Estudiantil, herramienta que permite un acceso más ágil, seguro y ordenado al beneficio.

«Garantizar el acceso al transporte para quienes estudian es una decisión estratégica que fortalece la igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial, promueve el arraigo y acompaña la formación de los futuros profesionales rionegrinos», señalaron desde el Gobierno provincial.