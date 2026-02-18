Inicio del ciclo lectivo 2026: los precios de la canasta escolar en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

Mochilas y tableros de dibujo concentran los precios más altos de la canasta escolar. Foto: ilustrativa.



A pocos días del inicio de clases en Neuquén y Río Negro, el relevamiento en librerías muestra precios que varían ampliamente en mochilas, tableros de dibujo y otros útiles como catucheras. Comerciantes de la ciudad de Neuquén y Roca consultados por este medio aseguran que las ventas se activarán esta semana.

De acuerdo a la información difundida por el Consejo Federal de Educación, el ciclo lectivo comenzará el próximo miércoles 25 de febrero en Neuquén. En Río Negro, se estableció para el 2 de marzo y en el caso de las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE) se fijó este miércoles como inicio de clases. A nivel nacional, el esquema establece el comienzo entre el lunes 23 de febrero y el lunes 2 de marzo.

Precios de la canasta escolar 2026 en Neuquén: cuánto sale cada útil en librerías del centro

En Neuquén capital, el relevamiento realizado en distintos comercios sobre la avenida Argentina, Belgrano y Carlos H. Rodríguez muestra diferencias según marcas y calidades. Mochilas, cuadernos tapa dura y tableros de dibujo concentran los valores más altos. Los útiles básicos mantienen precios similares.

En una librería ubicada sobre la avenida Argentina, los valores relevados son:

Mochila: a partir de $35.000

Cuaderno tapa dura: $8.500

Cartuchera: a partir de $10.000

Lápices de colores (12): $3.500

Carpeta fibra negra: $2.900

Resma de hojas: $7.500

Tablero de dibujo: $80.000; con kit $93.000

Desde el local estimaron que las ventas fuertes iniciarán «a partir de la semana que viene» junto con el inicio del ciclo lectivo.

En una librería sobre la calle Belgrano los precios relevados son:

Mochila jardín: $25.000; mochila de primaria y secundaria entre $60.000 y $100.000 (dependiendo el estilo, por ejemplo si es con «rueditas»)

Cuaderno tapa dura: entre $16.000 y $20.000; tapa blanda $6.500

Cartuchera: entre $5.000 y $41.000

Lápices (12): $3.500

Carpeta de tres anillos: de $9.500 a $17.000

Resma de 500 hojas: $11.500

Tablero de dibujo: entre $95.000 y $150.000, dependiendo si viene equipado o no.

“Se ha vendido pero no tanto como otros años”, señalaron desde el local, el cual espera repuntar en las ventas a partir de esta semana.

El miércoles 25 de febrero comienzan las clases en Neuquén, según el calendario oficial. Foto: ilustrativa.

En una librearía ubicada sobre la calle Carlos H. Rodríguez el listado de precios es el siguiente:

Cuaderno tapa dura: $13.900

Cartuchera: entre $14.000 y $64.000, dependiendo el tipo de marca y si es «de piso»

Lápices: el paquete «clásico» a $4.000

Carpeta tres anillos: lisa, $7.000; con diseño entre $9.000 y $13.000

Resma de hojas: $11.400

Tablero 40×50: $105.200

Desde el comercio- el cual no trabaja mochilas- indicaron que la canasta puede ubicarse entre $240.000 y $260.000. También comentaron que las ventas son «mucho mejor que el año pasado”.

Inicio de clases 2026: el precio de la canasta escolar en Roca

En Roca, las familias se encontrarán con una diversidad de precios. DIARIO RÍO NEGRO averiguó los montos de los útiles escolares en tres librerías del centro de la ciudad.

En un local ubicado entre las calles Tucumán y Belgrano, comentaron que este inicio de año se realizaron venta de mochilas y tableros «casi todos los días», reflejando un buen momento para el negocio. Los precios relevados son:

Carpetas A4: desde $5270 a $13.000

Cuadernos de tapa dura: desde $3999 hasta $8000

Lapicera: entre $280 a $650

Mochilas: desde $35.000 hasta $130.000

Tableros de dibujo técnico: tipo común $51.064, tablero de seis posiciones $77443 y el set completo $84939.

En otra librería sobre la calle Tucumán, los precios informados fueron:

Carpetas A4: entre $4999 y $15.000

Cuadernos de tapa dura: desde $3800 hasta $7400

Mochilas: desde $30.000

Cartucheras: desde $7.000

Lapiceras: desde $280

Tableros de dibujo técnico: tipo común $62.620, de seis posiciones $97.800, y tablero sin soporte $52.000.

En una librería ubicada sobre la Avenida Roca, cerca de la plaza Belgrano, mencionaron que la venta de tableros «superó las expectativas» en comparación al año pasado. El precio de los útiles son: