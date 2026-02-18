Inicio del ciclo lectivo 2026: los precios de la canasta escolar en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro
A días del regreso a clases en Neuquén y Río Negro, la canasta escolar 2026 muestra diferencias entre las librerías. El relevamiento incluye precios de mochilas, carpetas, cuadernos, paquetes de lápices y tableros de dibujo. Cuáles son los productos más caros.
A pocos días del inicio de clases en Neuquén y Río Negro, el relevamiento en librerías muestra precios que varían ampliamente en mochilas, tableros de dibujo y otros útiles como catucheras. Comerciantes de la ciudad de Neuquén y Roca consultados por este medio aseguran que las ventas se activarán esta semana.
De acuerdo a la información difundida por el Consejo Federal de Educación, el ciclo lectivo comenzará el próximo miércoles 25 de febrero en Neuquén. En Río Negro, se estableció para el 2 de marzo y en el caso de las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE) se fijó este miércoles como inicio de clases. A nivel nacional, el esquema establece el comienzo entre el lunes 23 de febrero y el lunes 2 de marzo.
Precios de la canasta escolar 2026 en Neuquén: cuánto sale cada útil en librerías del centro
En Neuquén capital, el relevamiento realizado en distintos comercios sobre la avenida Argentina, Belgrano y Carlos H. Rodríguez muestra diferencias según marcas y calidades. Mochilas, cuadernos tapa dura y tableros de dibujo concentran los valores más altos. Los útiles básicos mantienen precios similares.
En una librería ubicada sobre la avenida Argentina, los valores relevados son:
- Mochila: a partir de $35.000
- Cuaderno tapa dura: $8.500
- Cartuchera: a partir de $10.000
- Lápices de colores (12): $3.500
- Carpeta fibra negra: $2.900
- Resma de hojas: $7.500
- Tablero de dibujo: $80.000; con kit $93.000
Desde el local estimaron que las ventas fuertes iniciarán «a partir de la semana que viene» junto con el inicio del ciclo lectivo.
En una librería sobre la calle Belgrano los precios relevados son:
- Mochila jardín: $25.000; mochila de primaria y secundaria entre $60.000 y $100.000 (dependiendo el estilo, por ejemplo si es con «rueditas»)
- Cuaderno tapa dura: entre $16.000 y $20.000; tapa blanda $6.500
- Cartuchera: entre $5.000 y $41.000
- Lápices (12): $3.500
- Carpeta de tres anillos: de $9.500 a $17.000
- Resma de 500 hojas: $11.500
- Tablero de dibujo: entre $95.000 y $150.000, dependiendo si viene equipado o no.
“Se ha vendido pero no tanto como otros años”, señalaron desde el local, el cual espera repuntar en las ventas a partir de esta semana.
En una librearía ubicada sobre la calle Carlos H. Rodríguez el listado de precios es el siguiente:
- Cuaderno tapa dura: $13.900
- Cartuchera: entre $14.000 y $64.000, dependiendo el tipo de marca y si es «de piso»
- Lápices: el paquete «clásico» a $4.000
- Carpeta tres anillos: lisa, $7.000; con diseño entre $9.000 y $13.000
- Resma de hojas: $11.400
- Tablero 40×50: $105.200
Desde el comercio- el cual no trabaja mochilas- indicaron que la canasta puede ubicarse entre $240.000 y $260.000. También comentaron que las ventas son «mucho mejor que el año pasado”.
Inicio de clases 2026: el precio de la canasta escolar en Roca
En Roca, las familias se encontrarán con una diversidad de precios. DIARIO RÍO NEGRO averiguó los montos de los útiles escolares en tres librerías del centro de la ciudad.
En un local ubicado entre las calles Tucumán y Belgrano, comentaron que este inicio de año se realizaron venta de mochilas y tableros «casi todos los días», reflejando un buen momento para el negocio. Los precios relevados son:
- Carpetas A4: desde $5270 a $13.000
- Cuadernos de tapa dura: desde $3999 hasta $8000
- Lapicera: entre $280 a $650
- Mochilas: desde $35.000 hasta $130.000
- Tableros de dibujo técnico: tipo común $51.064, tablero de seis posiciones $77443 y el set completo $84939.
En otra librería sobre la calle Tucumán, los precios informados fueron:
- Carpetas A4: entre $4999 y $15.000
- Cuadernos de tapa dura: desde $3800 hasta $7400
- Mochilas: desde $30.000
- Cartucheras: desde $7.000
- Lapiceras: desde $280
- Tableros de dibujo técnico: tipo común $62.620, de seis posiciones $97.800, y tablero sin soporte $52.000.
En una librería ubicada sobre la Avenida Roca, cerca de la plaza Belgrano, mencionaron que la venta de tableros «superó las expectativas» en comparación al año pasado. El precio de los útiles son:
- Carpetas A4: desde $5.000 en adelante
- Cuadernos de tapa dura: desde $2999 hasta $9000
- Mochilas: según sea de ruedas o espalda, los precios rondan desde $80.000 hasta los $150.000
- Hojas de dibujo: a partir de $3500
- Lapiceras: desde $400 hasta $1100
- Tableros de dibujo técnico: únicamente el de seis posiciones, con un valor de $80.000
- Cartucheras: desde $4500 hasta $14.000 las denominadas «con pisos»
