Ciclo lectivo 2026 | Iniciaron las clases en Neuquén, CABA y otras dos provincias: la fecha clave para Río Negro

Se terminaron las vacaciones para los estudiantes de Neuquén. Este miércoles 25 de febrero, a las 8, los más chicos iniciaron un nuevo ciclo lectivo y tuvieron que cortar con su rutina vacacional para madrugar e ingresar a las aulas.

Este comienzo alcanza a los niveles Inicial y Primario, mientras que en los próximos días se completará el cronograma para el resto de las modalidades.

Neuquén no fue la única jurisdicción que abrió sus escuelas; este miércoles también iniciaron las clases Mendoza, Santa Cruz y CABA. Estas se suman a Chubut, Jujuy, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que ya habían comenzado su ciclo lectivo hace unos días.

En la Patagonia solo resta que inicie Río Negro. Si bien algunos parajes rurales volvieron a las aulas el pasado 18 de febrero, el resto de las instituciones lo hará oficialmente el próximo 2 de marzo, según lo establecido en el calendario escolar 2026.

Las fechas de clases 2026 y de las vacaciones de invierno en Neuquén y Río Negro

En Río Negro se determinó para el Ciclo Lectivo 2026 comience el 2 de marzo, extendiéndose hasta el 13 de julio, momento en que iniciará el receso invernal (será hasta el 24 de julio). Respecto a las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE) empezarán las clases el 18 de febrero hasta el comienzo de las vacaciones que será el 26 de junio.

En Neuquén, según el Calendario Escolar Situado (CES), fijó como información general que para los niveles Inicial y Primario, el período marzo-diciembre tendrá su inicio de clases el día 25 de febrero de 2026, finalizando el 18 de diciembre de 2026; el período septiembre-mayo dará inicio a las clases el 18 de agosto de 2026 finalizando el 11 de junio de 2027; en tanto el período febrero-diciembre se desarrollará del 2 de febrero al 18 de diciembre de 2026.

Para el nivel Secundario el período febrero-febrero irá del 2 de marzo de 2026 al 27 de noviembre de 2026; en tanto el período septiembre-mayo lo hará del 31 de agosto del 2026 al 28 de mayo del 2027.

El receso de invierno para los niveles Inicial y Primario, periodo marzo-diciembre, Secundario período febrero-febrero y Superior marzo-marzo, será del 13 de julio al 24 de julio del 2026.

Cuándo inician las clases 2026 en el resto del país