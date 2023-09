Cientos de camioneros llevan tres días varados y seguirán así, aunque abrió el paso Pino Hachado

La situación de los camioneros varados desde el domingo empieza a mejorar, pero no del todo. Si bien hoy, desde las 11, se abrió el paso internacional Pino Hachado hacia Chile, la «ventana» climática es breve y no alcanza el plazo de tiempo para que avancen los 450 camiones que se encuentran a la espera.

El delegado de Migraciones en Neuquén, Gustavo Sueldo, explicó a Diario RÍO NEGRO que calculaban que hoy podrían pasar unos 70 camiones, hasta las 17.

Se estima que las condiciones climáticas se mantendrían, por lo que mañana podría volverse a abrir el paso y permitir que se descomprima la cantidad de camioneros varados.

Esta mañana, el subsecretario de Defensa Civil de Neuquén, Martín Giusti, había detallado en La Red, antes de la apertura de Pino Hachado, habían 300 camiones varados en Las Lajas y unos 150 entre Zapala, Cutral Co y Arroyito.

Antes de la de hoy, la última apertura de Pino Hachado había sido el domingo, de 10 a 14. La nieve y el viento que la arrastraba impidieron continuar con el avance de los camiones, que avanzaban con asistencia.

Giusti fue consultado por un predio que habilitaría el Municipio de Las Lajas para la espera de los camioneros, pero, luego de aclarar que Provincia no estaba relacionado al mismo, indicó que no hay un espacio en particular. Los camiones permanecen estacionados a un costado de la ruta y los choferes usan las instalaciones de la estación de servicio, además de hacer compras en el pueblo.