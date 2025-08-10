Cierran «temporalmente» un paso a Chile desde Neuquén: ¿qué pasó?

Cerraron «temporalmente» el paso fronterizo Hua Hum, que une la provincia de Neuquén con Chile. La interrupción del tránsito, que afecta a vehículos particulares y de carga, se debe a un desperfecto técnico. Las autoridades de ambos países informaron que se trabaja para solucionar el problema y dar una pronta habilitación.

Qué pasó con el paso fronterizo Hua Hum

El cierre fue confirmado por la Unidad de Pasos Fronterizos de Argentina, que detalló que el desperfecto se trata de «una falla en el arranque del grupo generador».

Esta situación, sumada a las condiciones climáticas, ha obligado a tomar la medida de precaución. Se espera que durante la jornada se brinde un nuevo parte oficial con la actualización del estado del cruce y un posible horario de reapertura.

Para quienes tenían previsto viajar a Chile, se recomienda informarse sobre el estado de los pasos alternativos. El Paso Mamuil Malal (ex-Tromen), al igual que Pino Hachado y Cardenal Samoré se encuentran habilitados en su horario habitual, aunque con la recomendación de extremar las precauciones.

Las autoridades insisten en la obligatoriedad del uso de cadenas para circular y en la importancia de consultar las condiciones de los caminos antes de emprender cualquier viaje.