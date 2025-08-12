Cerró Pino Hachado este martes: son dos los pasos a Chile desde Neuquén inhabilitados

Cerrado Pino Hachado por tiempo indefinido: cuáles son las alternativas para cruzar a Chile desde Neuquén.

Desde el martes 12 de agosto, el paso fronterizo Pino Hachado se encuentra inhabilitado para ir desde Neuquén a Chile. Esto se debe a la acumulación de hielo y nieve en la calzada, además la visibilidad está reducida por niebla. También está cerrado otro paso fronterizo.

Según indicaron desde Vialidad Nacional, el paso Pino Hachado se encuentra intransitable. El parte fue emitido a las 8.25 y marca la «acumulación de hielo y nieve» sobre la calzada.

Además, hay visibilidad reducida por niebla. El próximo parte será a las 10.

Hua Hum está inhabilitado para cruzar a Chile desde Neuquén

El cierre fue confirmado por la Unidad de Pasos Fronterizos de Argentina, que detalló que el desperfecto se trata de «una falla en el arranque del grupo generador».

Esta situación, sumada a las condiciones climáticas, ha obligado a tomar la medida de precaución.

El Paso Mamuil Malal (ex-Tromen), al igual que Cardenal Samoré se encuentran habilitados en su horario habitual, aunque con la recomendación de extremar las precauciones.