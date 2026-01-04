Riesgo de incendios en Río Negro: el SPLIF combatió fuego en zonas urbanas y detectó múltiples fogones

El Gobierno de Río Negro difundió este domingo el parte diario de riesgos de incendios por parte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Qué panorama se espera para mañana.

En Villa Llanquín se detectaron 13 fogones activos en un camping alejado de la balsa. Todos fueron extinguidos y se labraron las actas correspondientes con presencia policial.

Además, se combatieron 2 incendios menores en zonas urbanas, ambos controlados rápidamente gracias a la intervención de los equipos y al aviso oportuno de vecinos.

Índice de peligrosidad de incendios en Bariloche

Es «muy alto» .

. Clima: para este lunes 5 se esperan tormentas eléctricas y chaparrones, con una temperatura máxima cercana a los 29 grados. Se prevén vientos moderados acompañado por ráfagas.

En las últimas horas, el SPLIF Bariloche respondió a numerosas denuncias en distintos puntos de la jurisdicción, lo que implicó un importante despliegue de móviles, brigadistas, Policía de Río Negro y balseros.

Índice de peligrosidad de incendios en El Bolsón

Es «extremo» .

. Clima: durante el lunes el tiempo será inestable, con tormentas eléctricas y lluvias, y una temperatura máxima cercana a los 30 grados. Los vientos serán leves a moderados.

Desde el SPLIF El Bolsón se advierte que el nivel de peligrosidad podría mantenerse durante un período prolongado, por lo que se solicita a prestadores turísticos y familias tener en cuenta que no se podrá hacer fuego al aire libre antes de recibir visitantes.

Índice de peligrosidad de incendios en Conesa y Guardia Mitre

Es «extremo».

Emergencia ígnea: qué no se puede hacer

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza.

Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103.