Racing avanza con Huracán por Matko Miljevic, que será refuerzo clave en el equipo de Costas

El mediocampista Matko Miljevic podría convertirse en nuevo refuerzo de Racing, luego de que la dirigencia de La Academia alcanzara un principio de acuerdo con Huracán para adquirir el 80% de su pase por una suma cercana a los 3 millones de dólares.

Según pudo saber la operación se habría cerrado en las últimas horas e incluiría un contrato por cuatro temporadas para el futbolista de 24 años, que llegaría a Avellaneda para reforzar el mediocampo del conjunto albiceleste, a la espera de la confirmación oficial.

En ese contexto el cuerpo técnico liderado por Gustavo Costas y la dirigencia de Diego Milito trabajan codo a codo para buscar refuerzos. Tras confirmarse el arribo de Valentín Carboni a préstamo, los de Avellaneda sellaron otro acuerdo este domingo.

Según la información de Germán García Grova, Racing se puso de acuerdo con Huracán por el pase de Matko Miljevic. Tras semanas de arduas negociaciones, el de la Selección de Estados Unidos se pondrá la camiseta del combinado de Avellaneda este año.

El volante ofensivo nacido en Miami llegará a Racing a cambio de 3 millones de dólares por el 80% de su ficha. Firmará contrato con la Academia por los próximos cuatro años. Así, Miljevic tendrá más vidriera para intentar ganarse un lugar en la convocatoria del elenco norteamericano para el Mundial 2026.

Los números de Miljevic en su carrera

A nivel de clubes, Matko Miljevic acumula 12 anotaciones y 10 asistencias al cabo de 102 partidos oficiales, sumando sus estadías en Argentinos Juniors, CF Montreal, Newell’s Old Boys de Rosario y Huracán. Además, el volante ofensivo tiene un gol en dos presentaciones con el seleccionado absoluto de los Estados Unidos.