Argentina frustró un intento de la Celac de rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela

El gobierno de Javier Milei pisó fuerte en la reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de este domingo. Argentina lideró un bloque en rechazo de oponerse a la captura de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

El encuentro que se hizo por videoconferencia fue convocada por el presidente Gustavo Petro (Colombia) y que contó con la participación de varios cancilleres de los 33 países integrantes.

El objetivo de la cita era definir una posición unánime de la región con una fuerte crítica a la intervención militar estadounidense, como así también poner a disposición de la Justicia el futuro de Maduro.

Si bien esta posición tenía el apoyo de fuertes países de la región, no logró concluir un comunicado ante la negativa de un bloque de 10 países, entre los que estuvo Argentina. El resto de los votos negativos lo aportaron Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

«La dictadura narcoterrorista en Venezuela llega a su fin y el pueblo venezolano expulsado de su país festeja en las calles de nuestras capitales, es lo que realmente importa», indicó el canciller argentino, Pablo Quirno, en sus redes sociales tras el fracaso del encuentro de la Celac.

«Si tan solo el presidente de Colombia se diera cuenta de eso en vez de intentar hablar en nombre de una ‘mayoría de población’ ficticia», sentenció.

Desde Infobae reportaron a través de fuentes diplomáticas que este mismo bloque preparará un comunicado en conjunto para respaldar la actuación de la administración de Donald Trump.

Mientras tanto, y con el apoyo de España, los gobiernos de Colombia, Brasil, Chile, México y Uruguay emitieron un texto contra la intervención en el país venezolano, que enfantizaba en su preocupación ante «cualquier intento de control gubernamental» y solicitaron la apertura de un proceso «sin injerencias externas».

El Gobierno de EE.UU. dijo que es «prematuro» hablar de elecciones en Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, definió el nuevo enfoque pragmático de la Casa Blanca hacia Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Si bien calificó a la líder opositora María Corina Machado como «fantástica», advirtió que la «realidad inmediata» es que la gran mayoría de su movimiento «ya no está presente» en el territorio venezolano.

Rubio confirmó que Washington trabajará en el corto plazo con la actual estructura de poder en Caracas, encabezada por Delcy Rodríguez.

En declaraciones a la cadena CBS, el funcionario diferenció a la actual presidenta encargada del depuesto mandatario: aseguró que Rodríguez «es alguien con quien se puede trabajar», a diferencia de Maduro, quien rompía sistemáticamente los acuerdos.

El jefe de la diplomacia estadounidense enfrió las expectativas de una votación inmediata. «Hablar de elecciones en Venezuela es prematuro», sentenció Rubio, delineando las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos para las próximas semanas: