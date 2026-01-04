Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro este lunes: cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro para este lunes 5 de enero. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según precisó el organismo nacional, se aguardan «frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua». Además, indicaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros.

Mapa de alertas del SMN para este lunes 5 de enero.

Alerta por tormentas en Río Negro: zonas afectadas y peores horarios

Desde el SMN informaron que se aguardan fuertes tormentas durante horas de la tarde y la noche en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

Asimismo, la alerta rige sólo durante el horario nocturno en:

General Roca.

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

El Cuy.

25 de Mayo.



Qué pasa en Neuquén con la alerta por tormentas

En la provincia neuquina, las localidades afectadas por la alerta por tormentas durante la tarde son:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Por otro lado, la alerta rige desde la tarde hasta horas de la noche en: