Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro este lunes: cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por "frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua" para este 5 de enero.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro para este lunes 5 de enero. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.
Según precisó el organismo nacional, se aguardan «frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua». Además, indicaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros.
Alerta por tormentas en Río Negro: zonas afectadas y peores horarios
Desde el SMN informaron que se aguardan fuertes tormentas durante horas de la tarde y la noche en:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
Asimismo, la alerta rige sólo durante el horario nocturno en:
- General Roca.
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- El Cuy.
- 25 de Mayo.
Qué pasa en Neuquén con la alerta por tormentas
En la provincia neuquina, las localidades afectadas por la alerta por tormentas durante la tarde son:
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
Por otro lado, la alerta rige desde la tarde hasta horas de la noche en:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja y sur de Aluminé.
- Zona baja y cordillera de Huiliches.
- Zona baja y cordillera de Lácar.
- Los Lagos.
Comentarios