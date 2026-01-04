ESCUCHÁ RN RADIO
Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro este lunes: cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por "frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua" para este 5 de enero.

Redacción

Foto: archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro para este lunes 5 de enero. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según precisó el organismo nacional, se aguardan «frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua». Además, indicaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros.

Mapa de alertas del SMN para este lunes 5 de enero.

Alerta por tormentas en Río Negro: zonas afectadas y peores horarios

Desde el SMN informaron que se aguardan fuertes tormentas durante horas de la tarde y la noche en:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó.

Asimismo, la alerta rige sólo durante el horario nocturno en:

  • General Roca.
  • Meseta de Pilcaniyeu.
  • Meseta de Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • El Cuy.
  • 25 de Mayo.

Qué pasa en Neuquén con la alerta por tormentas

En la provincia neuquina, las localidades afectadas por la alerta por tormentas durante la tarde son:

  • Este de Loncopué.
  • Este de Picunches.
  • Este de Ñorquín.
  • Oeste de Añelo.
  • Oeste de Pehuenches.
  • Sur de Chos Malal.
  • Sur de Minas.

Por otro lado, la alerta rige desde la tarde hasta horas de la noche en:

  • Confluencia.
  • Este de Añelo.
  • Este de Pehuenches.
  • Picún Leufú.
  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Zona baja y sur de Aluminé.
  • Zona baja y cordillera de Huiliches.
  • Zona baja y cordillera de Lácar.
  • Los Lagos.


Temas

Alerta Meteorológica

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Tormentas

