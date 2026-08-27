CNRT detectó a un chofer profesional con alcoholemia positiva antes de viajar desde Bariloche

En la terminal de ómnibus de Bariloche se realizaron controles de alcoholemia a choferes. Archivo

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), en un operativo de control de conductores profesionales que realizó en la terminal de ómnibus de Bariloche, detectó a un chofer, que debía iniciar un viaje de larga distancia hacia Chubut, con resultado positivo de alcoholemia.

Según informó el organismo nacional, el resultado positivo de alcoholemia dio 0,32 g/l de alcohol en sangre. Como consecuencia, los agentes de fiscalización procedieron a la desafectación del conductor por lo cual no pudo iniciar el servicio de traslado de pasajeros.

Además, se labraron las actuaciones correspondientes y se avanzará con las sanciones, advirtió la CNRT que no dio precisiones del tipo de apercibimientos.

La CNRT destacó que este tipo de controles en terminales de todo el país se realizan como una medida de prevención y seguridad, con el objetivo de detectar posibles riesgos antes de que los servicios comiencen sus recorridos.