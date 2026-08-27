Imputaron a cuatro policías de Neuquén por golpear a dos jóvenes a la salida de un boliche en Centenario. Foto: Emiliano Ortiz

El Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó formalmente a cuatro efectivos de la Policía provincial tras ser acusados de agredir brutalmente a dos jóvenes a la salida de un local nocturno en la ciudad de Centenario. La formulación de cargos estuvo a cargo de la fiscal del caso, Paula González, durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial.

El Ministerio Público Fiscal, informó públicamente que los imputados son el sargento Alejandro Gavilán, el cabo primero Nahuel Quiroz y el cabo primero Antonio Millao, acusados como autores del delito de vejaciones (artículo 144 bis, inciso 2, del Código Penal). En tanto, a la agente Agustina Benítez se le atribuyó la misma calificación bajo la figura de omisión impropia, al no intervenir para frenar el ataque a pesar de su deber legal. Todos prestaban servicio en la Comisaría 52 y fueron pasados a disponibilidad desde el 11 de agosto por orden del jefe de la Policía, Carlos Tomás Díaz Pérez.

Ataque en la vía pública

El hecho ocurrió el pasado 1 de agosto, entre las 5:20 y las 5:30 de la madrugada, en las inmediaciones de un boliche ubicado en calle Jacinto Stabile 301. Según la investigación preliminar, las víctimas fueron retiradas del establecimiento por la seguridad privada y, una vez en la calle, los tres policías varones comenzaron a agredirlas con golpes de puño y patadas.

La fiscalía detalló que Millao sujetó a un joven mientras Quiroz y Gavilán lo golpeaban. Aunque las víctimas intentaron alejarse, una de ellas regresó minutos después, momento en que los tres efectivos volvieron a derribarla y atacarla en el suelo. Cuando su amigo intentó auxiliarlo, también fue agredido.

Como consecuencia, ambos jóvenes terminaron con múltiples contusiones, excoriaciones, lesiones dentales, pérdida de movilidad articular y derrames oculares graves, según constataron los peritajes del Gabinete Médico Forense.

Plazo de investigación y medidas de protección

La acusación se sustentó en filmaciones de seguridad del boliche y comercios de la zona, peritajes técnicos, informes médicos y testimonios. Ante la falta de oposición de la defensa, el juez Luciano Hermosilla avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses.

Asimismo, dictó una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y de contacto por cualquier medio hacia las víctimas y sus familias durante el desarrollo de la causa.