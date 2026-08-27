Julián Álvarez volvió a ausentarse al entrenamiento y Atlético Madrid explotó: «No se negociará»

Julián no define su futuro en medio de una relación rota con el Aleti.

Este jueves, Julián Álvarez volvió a ausentarse del entrenamiento del Atlético Madrid y sumó un nuevo capítulo a la novela del mercado de pases. Por segundo día consecutivo, la Araña no se presentó a la práctica del Colchonero y aumenta la tensión entre el club y el jugador.

Tras esta situación, el Aleti sacó un nuevo comunicado donde volvió a dejar clara su postura: «Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Barcelona«.

Luego, remarcaron que el Colchonero «está abierto a las negociaciones«, pero aclaró que las charlas deben existir «de forma ética y profesional y con respeto entre los clubes». Por esto, enfatizaron que Barcelona «no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos«.

En el partido frente a Villareal, Julián fue abucheado durante todo el partido por los hinchas colchoneros.

Para cerrar, le dejaron un mensaje directo a Julián Álvarez: «El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores», sentenciaron.

Con este panorama, el Colchonero vuelve a dejar claro que no existen chances de que Julián continúe su carrera en el club catalán.

A menos de una semana para el cierre del mercado de pases, la única opción viable de salida para el delantero argentino es Arsenal. El actual campeón de Premier League quiere reforzarse con la Araña y ya presentó una oferta cercana a los 130 millones de euros más el traspaso de Gyokeres al Atlético Madrid..

Esta propuesta demuestra que los Gunners apuestan fuerte por Julián e intentarán cerrar el fichaje en los próximos días. Sin embargo, el jugador de 26 años no quiere regresar a Inglaterra y prefiere permanecer en el futbol español.