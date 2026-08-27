Cómo reconocer al cangrejo verde invasor en la playa: guía para no confundirlo con especies nativas de la Patagonia

En la Patagonia generaron sorpresa nuevos hallazgos del cangrejo verde. Se trata de una especie invasora originaria de Europa y del norte de África que está expandiendo progresivamente su presencia en las costas de la región.

Una publicación reciente del Diario RÍO NEGRO profundizó en la historia de su llegada desde tan lejos, a partir de un estudio desarrollado por investigadoras del Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus-CONICET). Sin embargo, también resulta clave contar con una guía práctica para aprender a reconocerlo y no confundirlo con las especies nativas.

Cómo reconocer al cangrejo verde invasor en la Patagonia

El cangrejo verde, identificado científicamente como Carcinus maenas, es un depredador voraz que altera la biodiversidad costera al competir por alimento y espacio con las especies autóctonas. Esta especie no es fácil de reconocer a simple vista, por ello es necesario prestar atención a ciertas características.

Según lo aportado por especialistas, algo que suele confundir es el color porque no todos los cangrejos verdes son precisamente verdes, algunos pueden ser amarillentos, naranjas o rojizos bajo el vientre. Por esto, la clave está en revisar los bordes del caparazón.

El cangrejo invasor se caracteriza por tener en su caparazón cinco dientes o espinas a cada lado de los ojos en el borde frontal del caparazón. Además, es ligeramente más ancho que largo y de forma trapezoidal/triangular.

Cangrejo verde o Carcinus maenas

Distinto a los nativos como los Cyrtograpsus angulatus, Cyrtograpsus altimanus, etc. que tienen solo tres dientes o espinas a cada lado de los ojos y sus caparazones suelen ser más cuadrados y ovalados.

Teniendo en cuenta esta información, una guía rápida de identificación sería la siguiente:

Características Cangrejo verde (invasor) Cangrejos nativos patagónicos Espinas laterales 5 espinas bien definidas a cada lado de los ojos. 3 espinas a cada lado de los ojos. Forma del caparazón Subtriangular, más ancho que largo. Cuadrado u ovalado. Coloración Verde oscuro, pardo, rojizo o anaranjado en la cara ventral. Grisáceo, verdoso pálido, moteado o castaño. Comportamiento Muy agresivo, levanta las pinzas rápidamente si se siente amenazado. Tiende a enterrarse o esquivar el contacto.

¿Qué hacer si encontrás un cangrejo verde en la playa?

En caso de que te cruces un cangrejo verde en la playa, tenes que seguir los siguientes pasos: