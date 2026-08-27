Operativo por la toma en el oeste de Neuquén: la Policía comenzó a retirar carpas y casillas

La tensión volvió a hacerse presente este jueves sobre la toma de terrenos en la calle Pedro Genco, en el extremo oeste de la ciudad de Neuquén.

Luego de las tres detenciones de ayer por la noche, el predio donde se desarrolla la ocupación amaneció hoy con un importante operativo de la Policía, que comenzó a avanzar sobre las casillas instaladas en el lugar.

La usurpación se originó la semana pasada sobre un lote de propiedad privada que supuestamente se había comprometido para desarrollar con complejo habitacional con el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

Tres detenidos por la toma en Neuquén

El lugar se encuentra en una zona de baldíos y lagunas, donde paulatinamente empezaron a instalarse familias, parejas o personas sin compañía, con algunos elementos personales, carpas y otras construcciones muy precarias.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que la ocupación alcanzó a albergar unas 100 personas. Una versión indicaba que en su mayoría se trataba de vecinos de otras provincias o países, aunque voceros de la usurpación desmintieron esta información.

Este miércoles, en horas de la noche, se confirmó la detención de tres personas presuntamente ligadas a la organización de la toma y se espera que hoy se le formulen cargos por usurpación.

La aprehensión fue repudiada por las personas presentes en el terreno ocupado, que acusaron a la policía y a la fiscalía, representada por el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, de proceder sin brindar información al respecto.

A esta secuencia de hechos se sumó, esta mañana, un importante operativo de las fuerzas de seguridad, que ya habían ampliado su presencia en el lugar al impedir la provisión de insumos como alimentos o materiales de construcción hacia el interior del lote.

Fuerte operativo alrededor del predio

Fuentes oficiales indicaron que no se trata de «un desalojo», porque la orden que en su momento emitió la Justicia se frustró y perdió vigencia. Señalaron que el avance se realiza sobre algunas casillas «que fueron abandonadas» y los sectores donde ya no hay familias instaladas.

La Policía mantiene cerrado el ingreso al predio desde el lunes pasado. Foto: Emiliano Ortiz.

Hasta este mediodía un importante numero de instalaciones, sobre todo en cercanías de la calle Genco, habían sido retiradas por la Policía. Desde el operativo indicaron que no se está presionando a las personas para que se vayan y que el despliegue se hacen sobre las construcciones que no tienen ocupantes.

Un vecino, en cambio, aseguró que algunas personas decidieron retirarse ante la posibilidad de que ocurra un desalojo por la fuerza. También hubo casos, según indicaron testigos de la situación, en los que las familias decidieron prender fuego sus casillas antes de que la Policía las desarmara.