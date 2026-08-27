Boca y San Pablo ya tienen agenda confirmada para los cuartos de final de la Copa Sudamericana
El club de La Ribera es el único representante argentino que continúa en la Copa Sudamericana tras la eliminación de River. Conmebol confirmó las fechas y horarios para los cuartos de final del certamen. El elenco de Arruabarrena será local en la ida y la serie se definirá una semana después en el Morumbí. Los detalles.
Boca Juniors y San Pablo se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en uno de los cruces más atractivos de la competencia. El cuadro quedó definido luego de la clasificación de Independiente Santa Fe ante River. A poco más de una semana del primer partido, Conmebol confirmó las fechas y los horarios de la serie.
La ida entre el Xeneize y el conjunto brasileño se disputará el 8 de septiembre, desde las 21.30, en La Bombonera. La serie se definirá una semana más tarde: la vuelta será el 15 de septiembre, a la misma hora, en el estadio Morumbí.
El equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena, ahora único representante de Argentina en el certamen, accedió a los cuartos de final tras dejar en el camino a Deportivo Recoleta. Ahora tendrá como rival a San Pablo, que viene de eliminar a Bolívar.
El conjunto brasileño se impuso 3-1 ante Bolívar en Brasil y cerró la serie con un global de 4-2 para avanzar a la siguiente instancia.
San Pablo había finalizado primero en el Grupo E, que compartió con O’Higgins, Millonarios y Boston River. Esa posición le permitió evitar la instancia previa y avanzar directamente a los octavos de final, donde se enfrentó con Bolívar.
Cómo quedó el cuadro de la Copa Sudamericana
Con la eliminación de River, el cuadro de cuartos de final quedó definitivamente cerrado. Los ocho clasificados son Boca Juniors, San Paulo, Atlético Mineiro, Montevideo City Torque, Vasco da Gama, Santos, Cienciano e Independiente Santa Fe. Los cruces de la siguiente ronda son los siguientes:
- Boca vs. San Pablo
- Independiente Santa Fe vs. Vasco da Gama
- Santos vs. Atlético Mineiro
- Cienciano vs. Montevideo City Torque.
Las series se disputarán en septiembre, con los encuentros de ida previstos para la semana del 9 y las revanchas para la semana del 16.
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