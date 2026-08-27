El VMOS suma otro cargamento: llegaron 1.700 toneladas de acero para los tanques en Punta Colorada

El BBC Vaasa descargó en San Antonio Este nuevas chapas de acero destinadas a la construcción de los tanques del VMOS en Punta Colorada. Foto gentileza Marine Traffic.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sumó un nuevo ingreso de materiales a través de Río Negro. El buque multipropósito BBC Vaasa arribó al puerto de San Antonio Este con un cargamento de entre 1.600 y 1.700 toneladas de chapas de acero, destinadas a la playa de tanques que se construye en Punta Colorada, al sur de Sierra Grande.

Una vez finalizada la descarga en la terminal operada por Patagonia Norte, las chapas serán trasladadas por vía terrestre hasta el área donde avanza la construcción de la futura terminal exportadora de petróleo de Vaca Muerta.

Según informó el medio especializado Argenports, a partir de fuentes vinculadas con la operación, el cargamento forma parte de la logística de abastecimiento de materiales que requiere la obra. La llegada del buque vuelve a posicionar a San Antonio Este como un punto clave para el ingreso de componentes destinados al desarrollo de la infraestructura energética sobre la costa del golfo San Matías.

El BBC Vaasa es un buque multipropósito construido en 2026 y de bandera portuguesa. Tiene 147 metros de eslora, 22,8 metros de manga y un porte bruto cercano a las 12.400 toneladas.

El BBC Vaasa descargó en San Antonio Este nuevas chapas de acero destinadas a la construcción de los tanques del VMOS en Punta Colorada. Foto gentileza Marine Traffic.

La embarcación está equipada con dos grúas Liebherr con una capacidad individual de 250 toneladas, que pueden operar de manera conjunta para alcanzar hasta 500 toneladas de capacidad de izaje. Además, cuenta con amplios espacios de carga para transportar estructuras, equipos industriales y componentes de proyectos de gran escala.

Las chapas que llegaron a San Antonio Este serán utilizadas en la construcción de la playa de almacenamiento del VMOS. El proyecto contempla seis tanques de 120.000 metros cúbicos de capacidad cada uno, por lo que el conjunto podrá almacenar unos 720.000 metros cúbicos de petróleo, equivalentes a aproximadamente 720 millones de litros.

Cada tanque tendrá unos 82 metros de diámetro y más de 30 metros de altura, dimensiones que dan cuenta de la escala de la infraestructura que se levanta en Punta Colorada.

La playa recibirá el petróleo proveniente de la Cuenca Neuquina a través del oleoducto troncal. Desde allí, el crudo será enviado hacia las instalaciones marítimas para su posterior carga en buques tanque con destino a los mercados internacionales.

Avances del VMOS

El Vaca Muerta Oil Sur contempla un oleoducto de aproximadamente 437 kilómetros, estaciones de bombeo, instalaciones de almacenamiento y una terminal marítima equipada con monoboyas frente a Punta Colorada. El sistema permitirá transportar el petróleo producido en la Cuenca Neuquina hasta la costa atlántica y cargarlo directamente en grandes buques para su exportación.

La primera etapa está diseñada para alcanzar una capacidad de transporte de alrededor de 190.000 barriles diarios, mientras que una ampliación prevista para 2027 permitiría elevarla hasta 390.000 barriles por día. En ese contexto, el arribo del BBC Vaasa con otras 1.700 toneladas de acero representa un nuevo movimiento dentro de la logística que sostiene la construcción de la terminal exportadora rionegrina.

Recientemente se informó también que las dos monoboyas que formarán parte del sistema de exportación offshore de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) completaron el cruce del estrecho de Ormuz y continúan su viaje hacia Punta Colorada, en Río Negro. El traslado representó un nuevo paso fundamental para la infraestructura que permitirá conectar la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales.

Marín destacó que el avance del traslado constituye una señal del cumplimiento del cronograma previsto para el proyecto, que busca ampliar de manera significativa la capacidad argentina para exportar petróleo.