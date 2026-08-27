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Política

Neuquén registró más de 193 mil turistas en la temporada de invierno 2026

La Provincia percibió más de $185 mil millones en consumo turístico, superó los 590 mil pernoctes y tuvo una ocupación seis puntos superior a la del año pasado.

Redacción

Por Redacción

La ocupación turística alcanzó su máximo nivel entre el 20 y el 26 de julio, con un 63%. Foto: Gentileza

La ocupación turística alcanzó su máximo nivel entre el 20 y el 26 de julio, con un 63%. Foto: Gentileza

Más de 193 mil turistas recorrieron Neuquén durante la temporada de invierno, generando un movimiento económico superior a los $185 mil millones. 

La ocupación turística se ubicó seis puntos por encima de la registrada durante la temporada pasada, y alcanzó su máximo nivel entre el 20 y el 26 de julio, con un 63%.

De acuerdo con los datos relevados por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la subsecretaría de Turismo, entre el 29 de junio y el 23 de agosto se registraron más de 590.000 pernoctes en establecimientos habilitados.

El movimiento turístico también se reflejó en la actividad aérea: durante la temporada, el aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco registró 61.447 pasajeros entre vuelos comerciales y privados. Además, entre el 1 de julio y el 24 de agosto se realizaron 624 operaciones aéreas.

“Desde el Gobierno estamos generando las condiciones para que el turismo siga creciendo: mejorando rutas, servicios, conectividad e infraestructura y acompañando la inversión privada”, destacó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

Última semana de la temporada invernal

Durante la semana del 17 al 23 de agosto se estimaron 67.237 pernoctes y 24.482 turistas recorriendo los destinos vinculados a la nieve. La ocupación llegó al 51%, nueve puntos más que el año anterior.

La ocupación alcanzó el 45% en las localidades invernales, mientras que en los destinos de apoyo llegó al 60%. Durante esa semana, el consumo turístico alcanzó los $21 mil millones.

El flujo aéreo también se mantuvo durante esta semana. El aeropuerto Chapelco registró 72 vuelos comerciales y privados, con un movimiento de 9.419 pasajeros.


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Más de 193 mil turistas recorrieron Neuquén durante la temporada de invierno, generando un movimiento económico superior a los $185 mil millones. 

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