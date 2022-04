Comenzó el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard: las claves para entenderlo

Comenzó ayer el juicio por difamación de Johnny Depp (58) contra su expareja, la actriz Amber Heard (35). El reclama una indemnización de 50 millones de dólares porque asegura que la denuncia de Heard sobre violencia de género «devastó su carrera».

El proceso legal se está llevando adelante en Fairfax, una localidad de Virginia, donde este martes empezarán los alegatos en un juicio que será transmitido en vivo. Entre las figuras que deben declarar están el actor James Franco y el empresario Elon Musk, entre otras estrellas.

El proceso legal comenzó en 2016, cuando empezaron su divorcio. Tras varios años de acusaciones, mañana regresan a la corte por la demanda de difamación de Depp en contra de Heard, ya que en 2018 ella escribió en el Washington Post un artículo titulado “Alcé la voz contra la violencia sexual… y enfrenté la ira de nuestra cultura. Esto tiene que cambiar”.

Si bien no se menciona su nombre, el actor alega que ese escrito dañó su carrera y le costó su participación en una entrega de “Piratas del Caribe”. La demanda en cuestión es por 50 millones de dólares; por su parte, Heard contrademandó al intérprete por 100 millones de dólares, también por difamación.

“La insinuación del artículo de opinión de que el señor Depp es un maltratador doméstico es categórica y comprobadamente falsa. El señor Depp nunca abusó de la señora Heard”, aseguraron los abogados del actor en el texto de la demanda.

A su vez, la actriz contraatacó en la Justicia y demandó a su expareja. “La señora Heard sufrió violencia física desenfrenada y abuso”, dijeron los representantes legales de la protagonista de Aquaman.

La resolución de este caso se espera, recién, para dentro de varias semanas, ya que hay numerosos testigos que están citados, entre ellos, exparejas de Heard.

Amber Heard: «sigo pagando el precio» de hablar contra los hombres en el poder

La intérprete de “Aquaman” hizo unos comentarios sobre la situación. “Voy a estar desconectada durante las próximas semanas. Como ya sabrán, estaré en Virginia donde me enfrentaré a mi exmarido Johnny Depp en los tribunales”, mencionó.

“Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en The Washington Post, en el que conté mi experiencia de violencia y abuso doméstico. Nunca lo nombré, sino que escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar contra los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, yo pueda seguir adelante y Johnny también”, continuó.

“Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo. En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en estas próximas semanas me apoyaré en él más que nunca”, concluyó al respecto.