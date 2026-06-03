Rugen los clásicos en territorio petrolero

El Gran Premio Ruta del Petróleo representa la cuarta fecha del Campeonato Norpatagónico de Regularidad y ocupa un lugar especial dentro del calendario.

La región volverá a vibrar con el sonido de los motores clásicos con la llegada de una nueva edición de la competencia organizada por la Escudería Patagonia, que se disputará el próximo 14 de junio como parte del Campeonato Norpatagónico de Regularidad. La prueba, que combina precisión, estrategia y pasión por los autos históricos, se consolida como uno de los eventos más convocantes del calendario regional.

En esta oportunidad, la carrera tendrá un valor especial, ya que corresponde a la cuarta fecha del certamen y comienza a perfilar a los principales protagonistas de la temporada. Según explicó a diario Río Negro Juan Lamborizio, uno de los organizadores, “El Gran Premio Ruta del Petróleo representa la cuarta fecha del Campeonato Norpatagónico de Regularidad y ocupa un lugar especial dentro del calendario, ya que fue la primera competencia organizada por el actual club bajo esta nueva etapa institucional”.

Además, destacó la relevancia deportiva del evento: “Al tratarse de una fecha avanzada del campeonato, comienza a definir tendencias en las distintas categorías —V1, V2 y V3—, permitiendo perfilar a los principales candidatos que lucharán por el título”.

Un recorrido técnico y exigente

La competencia tendrá como punto de partida la estación YPF de la Autovía Norte, en Neuquén capital, desde donde los participantes iniciarán un recorrido que incluirá tramos por Ruta 67 y Ruta 22, hasta llegar a Cutral Co, pasando por zonas clave como Plaza Huincul.

Sobre el trazado, Lamborizio explicó: “El recorrido incluirá un tramo por la Ruta 67, ida y vuelta entre las rutas 22 y 51, para luego continuar por Ruta 22 en dirección a Plaza Huincul y finalmente arribar a la ciudad de Cutral Co”.

A diferencia de otras fechas, el circuito tendrá características particulares: “Esta edición se desarrollará mayormente en terreno llano y con poca variación de altitud, lo que reducirá las diferencias entre competidores y hará que la precisión cobre aún mayor importancia”, señaló. Y agregó: “En una carrera de regularidad donde los márgenes serán muy ajustados, cualquier pequeño error puede influir directamente en la clasificación final”.

Categorías y espíritu inclusivo

El campeonato se organiza en tres categorías principales. La V1 está destinada a vehículos de más de 30 años y hasta 1600 cm³, mientras que la V2 agrupa a modelos también clásicos pero de mayor cilindrada. En tanto, la V3 es una categoría libre que permite la participación de autos modernos.

En ese sentido, Lamborizio remarcó: “La V3 funciona como categoría libre y permite la participación de vehículos modernos. Esta última fue pensada especialmente para quienes desean iniciarse en la regularidad pero no poseen un auto clásico”. Y completó: “De esta manera, el campeonato busca abrir la experiencia a nuevos participantes, manteniendo el atractivo y la esencia de los autos clásicos”.

El nombre de la competencia también tiene un fuerte anclaje regional. “La denominación ‘Ruta del Petróleo’ busca reflejar la fuerte identidad histórica y cultural de la región neuquina, profundamente ligada a la actividad petrolera”, explicó el organizador. En esa línea, destacó que el evento también apunta a promover el turismo y mostrar el desarrollo de las localidades involucradas.

En cuanto a la convocatoria, las expectativas son altas. “La organización mantiene expectativas muy positivas en cuanto a convocatoria, con una participación habitual de entre 30 y 35 vehículos por fecha”, aseguró Lamborizio. Además, subrayó el acompañamiento del público: “El evento genera un gran interés en cada parada del recorrido, ya que los autos clásicos se convierten en una verdadera atracción itinerante”.

La presencia de vehículos históricos, especialmente modelos de las décadas del 60 y 70, sumada a algunas coupés emblemáticas, suele captar la atención de los fanáticos y del público en general, consolidando el atractivo de una competencia que combina historia, técnica y pasión por el automovilismo.