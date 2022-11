Cómo 11 semáforos bajaron drásticamente las muertes en la ruta 22

La polémica que al principio se generó en la región por la instalación de semáforos en la Ruta Nacional N° 22 parece haber quedado en el pasado.

Tanto conductores como autoridades de Tránsito de Roca, Cipolletti y Villa Regina destacan la importancia de estas obras. Además, los departamentos policiales encargados de la Seguridad Vial remarcaron que desde que se instalaron los semáforos no se registraron más incidentes fatales en esos cruces.

En Roca, son cuatro los dispositivos viales que se colocaron a lo largo de la Ruta 22. El último se instaló en marzo de este año en la calle Félix Heredia, luego de reclamos de vecinos por los graves choques en la zona de J.J. Gómez.

En Cipolletti, la implementación de los dispositivos está generando demoras, especialmente en las horas pico, pero tanto para Seguridad Vial como para el municipio local, el beneficio es mucho mayor. El principal objetivo fue siempre reducir las estadísticas de siniestros viales y así fue. Es más, el objetivo del intendente Claudio Di Tella es sumar más cruces con semáforos en la traza nacional.

En Villa Regina, en el último año, a través de un convenio con Vialidad Nacional, el municipio mejoró el funcionamiento de los semáforos, sumando además relojes decrementadores y agregando más tiempo para permitir, en algunos casos, el giro hacia la izquierda de los conductores que acceden desde las calles urbanas hacia la ruta.

Balance positivo en Roca

En Roca los equipos brindaron mayor seguridad a estudiantes.

El oficial principal Roberto Torres, a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de esa jurisdicción, fue uno de los que confirmó que desde que se instalaron no se han registrado accidentes de tránsito con víctimas fatales o accidentes graves, en estos sectores y por eso, defendió la instalación de los dispositivos. En esta ciudad, hay cuatro semáforos en la ruta: en los cruces con calles Vintter, Mendoza, San Juan y Félix Heredia.

“Si bien hay una demora para cruzar la ciudad, estamos hablando de la protección de lo más preciado que es la vida. Si ponemos en balanza eso, creo que la instalación de semáforos ha sido beneficiosa”, señaló.

El jefe policial indicó que en ciertos días se producen embotellamientos y demoras para cruzar las intersecciones, pero indicó que esto es algo propio del sistema. También se han registrado colisiones por acercamiento. “Va en los conductores prestar atención a la fila de vehículos, aguardar la distancia precautoria con el vehículo que le precede que muchas veces no ocurre y pasan estas colisiones que llaman cadena”, explicó.

Además, Torres informó que en el semáforo de calle Vintter, ubicado en la zona del barrio Stefenelli, al este de la ciudad, se han reportado conductores que no respetan la luz roja y circulan por la banquina para doblar donde está el colegio San Miguel. “Por esto también realizamos controles”, dijo.

Torres agregó que hay una cuestión demográfica importante en Roca. “La Ruta 22 necesita una modificación de estructura vial porque el tránsito no es el mismo, la ciudad ha crecido”, fundamentó.

Seguridad v/s demoras 4 dispositivos se instalaron en Roca, en las calles Vintter, Mendoza, San Juan y Félix Heredia

“Hay que hacer una estructura vial, señalamiento que permita el cruce seguro de la vía. Se tiene que modificar. En estos casos la respuesta más rápida es el semáforo”, remarcó.

Río Negro también dialogó con los conductores que continuamente transitan por la Ruta 22 y la mayoría se mostró de acuerdo con los dispositivos.

“Por a la tarde, alrededor de las 17 o en horas de la mañana hay mucho tráfico y se tarda mucho, pero no hay otra forma de evitar accidentes, controlar y manejar el tránsito de una manera llevadera”, expresó un vecino de la ciudad.

Laura Sánchez, otra vecina que vive en la zona de Cuatro Galpones está de acuerdo porque ordena el ingreso a los accesos de la comuna. “Entiendo que en algunas épocas, cuando andan muchos camiones es engorroso esperar los semáforos pero creo que era necesario”, señaló.

Los camioneros también se mostraron a favor aunque realizaron algunas críticas. Alberto Gallo hace 50 años se dedica a transitar las rutas por su oficio. “Lo único es que son muy largos (los tiempos de los semáforos), tendrían que ser con menos tiempo de espera. Igual me parecen bárbaros para que pueda cruzar la gente”, expuso. Todas las semanas hace el recorrido Buenos Aires-Neuquén. “Antes cuando no había semáforos, para nosotros que circulamos por la ruta nos convenía, no parábamos, pero la gente que tenía que cruzar estaba esperando mucho rato. Los semáforos tienen que estar”, reiteró.

Janet vive en Chacra Monte, un barrio rural de Roca y también destacó la importancia. “Cruzar la ruta era complicado, hacía falta esta obra”, defendió.

Por otro lado, Guillermo Patiño que trabaja en una empresa de mensajería interurbana hizo algunos cuestionamientos. “Seria mejor que terminen la Ruta 22 con la obra que corresponde. Los semáforos no están mal porque favorecen a los peatones pero hay veces que es muy engorroso”, manifestó. Para él, sería mejor que hagan la calzada más ancha “para que haya movimiento de autos y no sea tan tedioso pasar”.



Cipolletti quiere instalar más dispositivos

Los equipos resistieron la prueba de fuego, el funcionamiento en horarios pico. Foto: Juan Thomes.

“Los resultados están a la vista”. Así definió el responsable de Seguridad Vial del Alto Valle Oeste, Ceferino Purrán, la instalación de los semáforos de la Ruta 22 en Cipolletti.

Se instalaron en 2019 en dos cruces claves en la localidad: Puente 83 y calle Julio Dante Salto, en el acceso a la Isla Jordán.

En marzo de 2019, Sergio Pichipil, organizador del popular torneo Don Pedro; falleció en un violento choque en ruta nacional y el acceso a la Isla Jordán. Seis meses después se instaló el primero en octubre en Puente 83 y dos meses más tarde en Dante Salto. Ese hecho fue uno de los disparadores para apurar el proceso de semaforización que no tuvo el visto bueno de Vialidad Nacional.

Las estadísticas son elocuentes. La semaforización en los cruces más transitados de Cipolletti muestran una baja considerable en los accidentes viales, especialmente en víctimas fatales. Desde que se colocaron, no hubo que lamentar muertes en esos cruces.

Van por más 2 semáforos se instalaron en Cipolletti en 2019 en cruces claves: Puente 83 y calle Julio Dante Salto

La implementación de los dispositivos genera demoras especialmente en las horas pico, pero tanto para Seguridad Vial como para el municipio local; el beneficio es mucho mayor porque la principal misión es reducir las estadísticas de siniestros.

El objetivo del intendente Claudio Di Tella es sumar más cruces con semáforos en la traza nacional. Pretende algo similar a lo que hizo Neuquén capital con una Avenida Urbana. Es el proyecto que tiene entre manos Vialidad Nacional para terminar con el trayecto de las obras de la Ruta 22 en el tramo 6 que va desde Isla Jordán hasta la rotonda del tercer puente, sobre ruta 151.

“Estamos a favor de seguir sumando semáforos en los cruces de Cipolletti y Ruta 22. Es parte del proyecto de la avenida urbana que presentamos en Vialidad Nacional y que tiene el visto bueno del organismo. Los accidentes se disminuyeron notoriamente y se organizó mejor el tránsito en los cruces”, indicó el intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella.

El mandatario adelantó que en su último viaje a Buenos Aires, a comienzos de noviembre, se reunió con funcionarios del organismo nacional para avanzar sobre la ruta por la barda, un histórico proyecto de la ciudad.

“Estamos trabajando, entendemos que el año que viene comenzarán a trabajar en el proyecto ejecutivo”, indicó.

Buscan ordenar el tránsito en Villa Regina

La Ruta 22 atraviesa Villa Regina y el tramo de extensión es de casi tres kilómetros. Cinco son los cruces semaforizados en funcionamiento en esta ciudad. Tres de ellos ya estaban operativos desde hace varias décadas, antes del inicio de las obras de ampliación de la vía. Con la construcción de la autovía, se sumaron dos semáforos, uno de ellos instalado por iniciativa del municipio de Regina.

La instalación de los equipos tiene por objetivo generar un movimiento ordenado entre el tráfico de la 22 y el urbano, que se desplaza entre los barrios y la zona céntrica. De esta forma se reduce la cantidad de siniestros viales. Tres de los dispositivos ubicados en las intersecciones de la Ruta 22 -con las calles General Paz, calle España a la altura del monumento a la Manzana, y en la calle San Martín- están en funcionamiento desde hace varias décadas.

Con la obra de ampliación de la ruta y la habilitación de la autovía, en 2010, se habilitó un cuarto semáforo en la intersección con la Avenida Rivadavia. En 2014 y tras una seguidilla de siniestros viales que provocaron lesiones graves a los ocupantes de los rodados involucrados, el municipio instaló el quinto semáforo en la intersección con la calle Pioneros en el ingreso oeste a la localidad. Este último sirvió además para ordenar la salida e ingreso de vehículos al barrio El Sauce, situada al norte de la Ruta 22 y de las vías del ferrocarril.

“Todos los días tengo que pasar hacia el centro y después hacia mi casa, y es preferible perder algunos segundos para cruzar que quedar expuesto a un accidente”, comentó Raúl, que se desplaza en moto.

En tanto Miguel, conductor de un camión, dio su opinión. “Constantemente hay que frenar y arrancar porque no están coordinados, pero uno ya está acostumbrado”, aseguró el camionero.