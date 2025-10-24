Complejo rescate en el Lanín: recordaron el caso del andinista que desapareció en los 90 y «nunca más fue encontrado»

Dos jóvenes se perdieron este jueves por la noche en el volcán Lanín. El prensa de la comisión de Auxilio de San Martín de los Andes, Claudio Ricci, señaló que se atrevieron a escalar una zona no habilitada, «muy técnica» y peligrosa. «De hecho, tenemos una persona en ese sector que desde el año 90 desapareció y nunca más fue encontrada», recordó.

Esta vez, la historia tuvo un final feliz: fueron hallados con vida y rescatados este viernes al mediodía. El protocolo de emergencia se activó debido a la alerta de extravío y el inminente ingreso de un frente frío. El operativo duró toda la noche e involucró a tres cuadrillas de rescatistas del ICE, guías de montaña y el apoyo de dos sobrevuelos de un helicóptero privado.

Ambos jóvenes fueron trasladados en ambulancia al hospital de Junín de los Andes para ser atendidos. «Han sobrevivido a la noche de anoche a más de 2500 metros de altura con las condiciones que tenían, sin carpa, es porque los pibes eran fuertes», destacó Ricci.

Rescate en una zona no habilitada del volcán Lanín: «Son chicos que están criados en Chapelco»

El rescate se produjo en una zona no habilitada del volcán Lanín, según comunicaron desde Parques Nacionales. «No solamente es más riesgosa, sino que es más difícil, más técnica», señaló el guía de la comisión de Auxilio de San Martín de los Andes.

Sin embargo, destacó que se trataba de personas con experiencia en la montaña. «Una persona para subir por la zona del Lanín tiene que ir con una cierta capacidad. Estos pibes la tenían, estos chicos son chicos que están criados en Chapelco», remarcó.

Pese a que en esta ocasión los jóvenes lograron sobrevivir a temperaturas extremas y un escenario hostil, ya cuentan con antecedentes de un andinista que también se atrevió a subir por la ladera Azul y jamás fue encontrado.

Ricci reconoció, de todas formas, que en los habitantes de ciudades de montañas es habitual que transiten por sectores no habilitados, conocidos sólo por los lugareños. «Es algo discutible para los que amamos la montaña», comentó.

E indicó: «Si vamos a la estadística, la cara norte de Lanín, la cara más transitada, tiene un montón de personas fallecidas. De hecho, hay un accidente de un señor de Neuquén, corredor de carreras de aventura, que falleció muy cerca de los refugios. Las chicas de San Patricio de Chañar, las primeras dos que se cree que murieron en Lanín, murieron antes de llegar al refugio».

En cuanto a los gastos del rescate, comentó que se utilizó un helicóptero privado, aunque admitió que siempre hay que pagarlo «de alguna forma». De todas maneras, remarcó: «Siempre se sale, ante cosas así, siempre se sale».