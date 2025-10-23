Gran operativo de rescate en el volcán Lanín: buscan a dos personas perdidas en una zona de difícil acceso

Buscan intensamente a dos personas que se extraviaron en el volcán Lanín este jueves. El operativo de rescate se lleva a cabo justo cuando se aguarda el ingreso de un frente frío con nieve y viento blanco.

Según informaron las autoridades del parque nacional, se activó el protocolo de emergencia por un par de personas extraviadas en la cara sur del volcán, en una zona no habilitada y de difícil acceso.

El gran operativo es llevado a cabo por 20 agentes del parque nacional Lanín, rescatistas del ICE Lanín y guardaparques de Tromen y Puerto Canoa.

El pronóstico para encontrar a las personas extraviadas es adverso, ya que en la zona aguardan el ingreso de un frente frío que incluirá nieve y viento blanco.

Cuerpo hallado en Nahuel Huapi: lo trasladarán a Neuquén capital para su autopsia

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes relacionadas a la causa, el hallazgo se produjo cerca de las 14 en inmediaciones del mirador del río Limay, del lado de Neuquén.

En el hecho interviene personal policial junto al gabinete de Criminalística de Junín de los Andes y la Fiscalía de Villa La Angostura.

El asistente letrado Ramiro Amaya dispuso que el cuerpo sea trasladado a la ciudad de Neuquén para que se realice la autopsia y determinar las causas del deceso y la identidad de la víctima.

La investigación intenta certificar o descartar la posibilidad de que la persona hallada sea el hombre de 60 años que es intensamente buscado en Río Negro, quien fue visto por última vez este miércoles en Bariloche.