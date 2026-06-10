Compras en Viedma: qué es el «Pasaporte de Comercios» y cómo acceder a premios

El comercio local apuesta a un invierno con más ventas a través de descuentos. Foto: Pablo Leguizamon.

La Municipalidad de Viedma y la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de la ciudad pusieron en marcha una nueva edición del programa «Viedma Enciende el Invierno», una propuesta que busca fortalecer la actividad comercial durante la temporada invernal con promociones, descuentos, concursos y actividades para vecinos, vecinas y visitantes de toda la comarca.

Entre las principales iniciativas se destaca el Pasaporte de Comercios, una herramienta diseñada para incentivar las compras en los locales adheridos y promover la circulación por distintos sectores comerciales de la capital rionegrina.

Viedma enciende el invierno: cuáles son los locales adheridos y cómo participar del sorteo

La modalidad es sencilla: por cada compra superior a 50 mil pesos en cualquiera de los comercios participantes, los clientes recibirán un sello en su pasaporte. Una vez reunidos tres sellos obtenidos en diferentes locales, deberán completar el pasaporte y depositarlo junto a los tickets de compra en alguna de las 15 urnas distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Todos los participantes ingresarán a un gran sorteo previsto para el próximo 1 de agosto, con importantes premios destinados a quienes acompañen y fortalezcan el comercio local.

Los comercios adheridos a la propuesta son Panic Show, Sentite Bonita, Pampagonia, Zapatilandia, HB Distribuidora, Kevingston Viedma, Emporio Vasco, Passarela, Dulce Amor, Rodacar Neumáticos, Personal Flow, Roms, Pistacho, Nube, CA Revestimientos & Diseño Showroom, Carros, Estación Vaqueros y Alpataco Vivero.

La iniciativa forma parte de una agenda conjunta de acciones que se desarrollarán tanto en Viedma como en Carmen de Patagones, con el objetivo de acompañar al sector comercial, incentivar el consumo y generar mayor movimiento en los centros comerciales de la comarca durante los meses de invierno.