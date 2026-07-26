Vaca Muerta y la exportación: por qué Neuquén Capital se convirtió en el gran nodo logístico de la Patagonia

El crecimiento de Vaca Muerta no solo transformó la producción de petróleo y gas en la Argentina. También modificó el rol que ocupa la ciudad de Neuquén dentro del mapa energético nacional, al convertirse en el punto donde confluyen la producción, la logística, los servicios y la infraestructura que requiere la industria.

Con la construcción del Parque Industrial Capital, la ampliación de la infraestructura energética y el desarrollo de los corredores hacia la costa atlántica, la capital provincial busca consolidarse como el principal centro logístico y productivo de la Patagonia Norte.

Neuquén Capital 200.000 autos por día recibe la capital neuquina, protagonista logístico de Vaca Muerta.

Mucho más que un punto de paso

El desarrollo de Vaca Muerta modificó la matriz energética argentina, pero también redefinió el rol de la ciudad de Neuquén. La capital provincial dejó de ser únicamente el centro administrativo de la provincia para convertirse en el principal punto de encuentro entre la producción, la logística, los servicios y la infraestructura que demanda la industria energética.

Su ubicación geográfica es uno de sus mayores activos. Hacia el noroeste se concentra la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta. Hacia el este, la infraestructura que hoy se desarrolla apunta a conectar esa producción con el Golfo San Matías y Punta Colorada, desde donde se proyecta una parte importante de las futuras exportaciones de hidrocarburos. En ese corredor aparece Neuquén Capital, como el gran articulador de toda esa actividad. El contexto regional del Parque Industrial Capital destaca justamente esa localización estratégica entre Vaca Muerta y los corredores hacia la costa atlántica.

«La ubicación de la ciudad de Neuquén es estratégica. Al noroeste está todo el desarrollo de Vaca Muerta, pero después toda esa producción transita hacia el resto del país o hacia el resto del mundo a través del Golfo. Toda la infraestructura se está desarrollando para el transporte y la exportación, y la ciudad de Neuquén está en el centro geográfico de eso», explicó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

Esa posición geográfica convirtió a la ciudad en el lugar donde confluyen empresas de servicios petroleros, logística, transporte, metalmecánica, construcción, tecnología, salud y capacitación especializada.

Foto archivo.-

También concentra la mayor infraestructura urbana de la región: aeropuerto internacional, red vial, universidades, centros tecnológicos y una amplia oferta de servicios que abastecen diariamente a la actividad económica.

Según Nicola, esa dinámica ya puede observarse en la circulación cotidiana.

Alejandro Nicola. Secretario de infraestructura y planeamiento urbano.-

«Por algo a Neuquén entran más de 200.000 vehículos por día para realizar actividades de todo tipo», señaló.

A ese movimiento se sumará ahora el funcionamiento del Parque Industrial Capital, donde se proyecta que trabajen más de 20.000 personas provenientes tanto de Neuquén como de las ciudades vecinas.

Una ciudad preparada para la próxima etapa

El crecimiento de los ductos, la ampliación de la infraestructura energética y el desarrollo de los puertos sobre la costa rionegrina abren un nuevo escenario para toda la región.

Acceso principal del Parque Industrial Capital de Neuquén. Render cedido por la Municipalidad de Neuquén.

En ese contexto, el Parque Industrial Capital busca convertirse en la plataforma desde donde operen buena parte de las empresas que acompañarán esa expansión.

«Sabemos que Vaca Muerta es la gran oportunidad del país y queremos que primero sea una oportunidad para las empresas neuquinas», afirmó el intendente Mariano Gaido al presentar el proyecto.

Más que un parque industrial, el proyecto forma parte de una estrategia para consolidar a Neuquén Capital como el principal nodo logístico, productivo y de servicios de la Patagonia Norte. Su ubicación entre Vaca Muerta y los futuros corredores de exportación de petróleo y gas busca posicionar a la ciudad como el centro desde donde se articule el crecimiento económico de la región durante las próximas décadas.