La nueva incubadora de Bariloche mejora la respuesta ante emergencias neonatales en la región

El hospital Ramón Carrillo de Bariloche incorporó una incubadora de transporte neonatal que se suma a la ambulancia de alta complejidad. De esta forma, se podrán realizar traslados seguros de bebés recién nacidos.

La incubadora fue adquirida por el Ministerio de Salud de Río Negro y diez días atrás llegó al hospital de Bariloche, de complejidad VI (un centro de salud de alta complejidad, de referencia regional con capacidad para resolver problemas médicos graves).

«Las incubadoras de transporte neonatal suelen ser un recurso crítico para la atención perinatal de la región. Se utilizan para el traslado seguro de recién nacidos -hasta 45 días de vida-, en estado crítico, provenientes de los distintos efectores de salud que derivan pacientes a nuestro hospital, en su carácter de centro de referencia regional«, explicó Myrna Lamberto, directora del hospital público de Bariloche que ya contaba con una incubadora.

Mencionó que también «resultan indispensables para los traslados aéreos cuando la complejidad clínica del paciente requiere derivación a centros de mayor complejidad, garantizando la estabilidad y continuidad de los cuidados durante el transporte«.

Una incubadora neonatal es un dispositivo médico cerrado que simula el útero materno. Según detallan los especialistas, «brinda soporte vital a recién nacidos prematuros o enfermos al mantener de forma estricta la temperatura, humedad, oxígeno y aislamiento acústico, protegiéndolos de infecciones y estrés mientras se desarrollan sus órganos».

Lamberto recordó que Bariloche es la única ciudad en la región que dispone de una «neoterapia intensiva pediátrica«, de modo que cubre una alta demanda regional. La más cercana está en Roca o Neuquén.

«Las causas de traslado en el caso de recién nacidos pueden ser múltiples, desde la insuficiencia respiratoria, enfermedades degenerativas, cardiopatías congénitas que se detectan durante el nacimiento», dijo Lamberto, al tiempo que insistió en que si bien los centros privados de salud tienen «neo, el soporte de los pacientes graves lo hacemos desde el hospital con los profesionales, el equipamiento y los insumos que conlleva«.