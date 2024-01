Con el impulso de la música promueven plantaciones masivas para reforestar ciudades

Desde hace más de dos décadas, el percusionista y productor discográfico Hernán “Camel” Sforzini promueve la plantación de árboles nativos principalmente en la localidad bonaerense de Lanús. Se trata de “una de las ciudades más densamente pobladas de Latinoamérica y con la mayor deficiencia de arbolado”, cuenta.

En 2015, luego de años de experiencia en reforestar y concientizar a los vecinos acerca de la importancia del arbolado urbano y del profundo poder que los árboles tienen para mejorar la calidad del aire, el suelo y la vida en general, fundó Planta & Canta, un movimiento ambiental, educativo y cultural que busca reforestar al mismo tiempo que reúne a vecinos y a habitantes de distintas partes del país con músicos diversos. Así, mediante las canciones se busca educar sobre el rol vital de los árboles y, a su vez, juntarse a plantar y cantar.

El fundador de Planta & Canta sabía que había que hacer algo “para expandir la voz”: “La música es una herramienta muy potente. Es el puente por el cual se transmite la importancia de contar con árboles, de hacer que el movimiento crezca y llegue cada vez a más lugares del país y del resto de Latinoamérica”.

En 2020 Sforzini dio un paso más: involucró a artistas y a vecinos en la creación de Bosque de canciones, un álbum que convoca a distintos artistas del país, entre quienes están Litto Nebbia, Diego Frenkel, Los Cafres, Eruca Sativa, entre otros, quienes cantan sobre los árboles y, con sus letras, concientizan sobre la importancia de su cuidado.

Sforzini cuenta que, además de cantar canciones dedicadas a los árboles y participar de filmaciones y producciones audiovisuales que sirven de sostén para difundir la iniciativa, todos los artistas siempre se suman a plantar un árbol junto a los vecinos. “También vamos a las escuelas a dar charlas sobre árboles y organizamos plantadas colectivas con los más chicos”, agrega.

En la actualidad hay 3.000 árboles nativos plantados (y cuidados a lo largo del tiempo) en distintos puntos del país. La mayor parte se encuentra en Lanús, la ciudad que vio nacer a Sforzini y donde regresó luego de vivir gran parte de su infancia y adolescencia en Monte Grande, popularmente conocida como “La ciudad de los árboles”.

“Cuando volví a Lanús a los 21 años me di cuenta de que faltaba el aire, que no había casi pájaros, porque casi no había árboles. El paisaje y la calidad de vida era muy distintas así que decidí plantar un árbol en la puerta de mi casa, más tarde en las casas vecinas, luego en las siguientes veredas. Siempre que planto ―y lo sigue haciendo― aprovecho a conversar con las personas que se acercan sobre la importancia de plantar y de cuidar árboles”. Sforzini estaba acostumbrado a regresar del colegio pisando las semillitas de los tilos a la sombra de algún ceibo antiguo, treparse a los árboles de la vereda de su casa en Monte Grande y pasar sus días en el marco de paisaje mayormente verde: el contraste fue crudo, pero así también, definitivo en la decisión de accionar en búsqueda de una solución.

En una jornada de plantación en la zona de Punta Mogotes, Mar del Plata, Rodrigo López Oliver junto a distintos vecinos y vecinas plantaron decenas de árboles nativos. (Imagen: Planta & Canta)

Cantar a los árboles

“Los artistas elegidos para expandir el mensaje de los árboles a través de la grabación de un disco son personas conectadas con la naturaleza, quienes vinieron a aportar su arte de corazón”, cuenta Sforzini.

Para la selección y creación de canciones pusieron una regla básica: nombrar a los árboles o parte de ellos. Algunos artistas tenían canciones escritas sobre los árboles, como es el caso de “Soy un árbol”, de Lito Nebbia. Parte de la letra dice:

Soy un árbol que crece

y mientras crece deja crecer

Es la mejor manera que yo conozco para crecer

Soy un manto que expande

Todo el cariño que vos me das

Y no hay precio que valga

Para comprar mi libertad

“Lito nos contó que nunca en 50 años de música le habían ofrecido ser parte de un proyecto tan noble. Además de plantar el primer árbol de su vida en la vereda de un vecino, aportó una canción de su autoría que hasta el momento era inédita”, agrega Sforzini. Y recuerda que la especie elegida fue un timbó, un árbol nativo utilizado por aborígenes en el noreste con el que construyen sus balsas.

Otra canción escrita para el proyecto fue “La Naturaleza”, de Los Cafres. “El día que la banda grabó en estudio estuvieron presentes 30 fans, invitados no solo a participar en vivo de la grabación sino a plantar en la vereda de un vecino uno o más árboles. Ese día finalmente forestamos una cuadra entera y plantamos 13 árboles. A su vez, hicimos un taller de siembra con toda la banda y logramos sembrar unos 70 árboles más”, recuerda el impulsor de la iniciativa.

Para Sforzini existe un vínculo primario entre la música y los árboles: “Los pájaros viven, comen y se refugian en los árboles, cantan melodías desde sus ramas, que a su vez inspira la creación de nuevas melodías. Además, cuando los árboles mueren, su madera es la materia prima para los instrumentos que generan música, por eso siempre están conectados”.

Laila Farinola, compositora, cantante y productora cultural, participó del Festival por los Árboles durante la primavera del 2023 desarrollado en la laguna de Punta Mogotes (Mar del Plata). (Imagen: Planta & Canta)

Planta & Canta en Mar del Plata, el segundo lugar con más impacto

En Mar del Plata, desde el 2018 se sumó al proyecto el productor artístico Rodrigo López Oliver, más conocido como “Rorro”, para impulsar Plata & Canta en la ciudad costera y reforestar junto a artistas y vecinos de la Reserva Forestal Bosque Peralta Ramos con árboles nativos.

El bosque Peralta Ramos se creó en el año 1952 y fue planteado originalmente como aserradero. Al poco tiempo, el proyecto del aserradero no se concretó y se lotearon los terrenos con árboles que tenían una expectativa de vida de 40 años, ya que no son nativos de la región. La zona fue urbanizada y ahora viven más de 5.000 personas que están viendo con gran preocupación cómo caen y se parten árboles a diario, especialmente en épocas de tormenta.

Buscando una vía de solución y acción directa, cuenta López Oliver, que desde el movimiento Planta & Canta se está logrando transformar, de a poco pero de manera constante, una situación adversa.

El primer gran evento de difusión y plantación masiva ocurrió en 2018 con el festival de verano en el Centro Cultural Victoria Ocampo, del cual participaron personalidades de la música de todo el país y se plantaron los primeros árboles nativos.

Desde el inicio de los festivales hasta el día de hoy se plantaron cerca de 400 árboles nativos en manos de vecinos y artistas y se hicieron centenares de siembras.

“Nuestra misión es encuadrar un trabajo en conjunto con el barrio del Bosque Peralta Ramos y el municipio, como así también articular una fuerte plantación en las lagunas de Punta Mogotes con la administración de dicho sector”, dice. Y agrega: “La base de todo esto en Mar del Plata es el mítico espacio cultural Color Humano —la casa cultural que él fundó hace más de diez años—, donde realizamos actividades artístico-educativas con un fuerte hincapié en el respeto a la naturaleza y en el consumo consciente”.

A lo largo de estos años también se realizaron plantaciones en Chapadmalal, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de San Luis y en distritos como Tigre y San Miguel de la provincia de Buenos Aires.

Además, en casi una década de Planta & Canta se han hecho alianzas con otros movimientos y colectivos culturales para realizar plantaciones en las que participan de 25 a 30 personas por vez.

La banda de reggae Rondamon participó en varios festivales organizados por Planta & Canta en el bosque Peralta Ramos (Mar del Plata). (Imagen: Planta & Canta)

La expansión de la iniciativa

¿Pensaron en cómo y hacia dónde expandir esta iniciativa? Sforzini, que habla pausado y con total claridad, explica: “La verdad es que hay tanto trabajo para realizar en Lanús que todavía no logramos pensar en la expansión en el resto del país de manera sostenida, aunque entiendo que puede ser un modelo útil para replicar en otros lados de la Argentina y del mundo. Lanús tiene todavía una deficiencia arbolaria de 80.000 árboles para lograr que cada casa tenga al menos un árbol en la vereda. Y además de plantarlos, después hay que lograr que sobrevivan y cuidar su buen desarrollo, por eso la tarea continúa durante un tiempo largo después de ese día que fueron plantados”.

El trabajo que se viene realizando en Planta & Canta hasta el momento no tuvo colaboración ni presencia de ningún municipio, sin embargo, dice Sforzini con entusiasmo que “el nuevo Gobierno de Lanús demostró interés y podría gestarse algo en conjunto en el corto plazo”.

El movimiento es autogestivo y se difunde a través de las redes oficiales, con un canal oficial de YouTube, un disco en formato físico y plataformas digitales, además del “boca en boca”. “Todo lo recaudado —entre la venta de discos, la reproducción de canciones en plataformas y los festivales— vuelve a los árboles: es el principal sustento para comprar nuevamente árboles, tutores, barreras de hormigas, palas y todo lo que usamos y se requiere para el traslado con árboles”.

Gracias a las acciones realizadas y al material registrado y producido con grandes artistas del país, se ha logrado llevar el mensaje a distintos países de Latinoamérica. “Nos escriben desde Ecuador, México, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, no solo para felicitarnos sino para conocer más del proyecto y para replicarlo en su lugar. Que lo adopten en otros sitios es buenísimo porque para eso fue hecho, como una herramienta libre que está disponible para concientizar sobre el respeto y cuidado que los árboles merecen en general y, en particular y por experiencia personal, para insistir en la importancia del arbolado urbano en ciudades densamente pobladas”.

Hernán “Camel” Sforzini junto a decenas de árboles nativos destinados a ser plantados en las casas y veredas de vecinos de la ciudad de Lanús. (Imagen: Planta & Canta)

La acción en las escuelas

Planta & Canta también se acerca a educar y concientizar sobre la importancia de plantar y cuidar árboles en distintas escuelas primarias del conurbano bonaerense. El objetivo es multiplicar los colegios a visitar en 2024 y acceder a nuevos destinos del país.

“Explicamos de manera sencilla los principales beneficios del arbolado urbano, hablamos con los chicos sobre las partes vitales de los árboles mientras compartimos los capítulos audiovisuales realizados por los artistas. También realizamos una siembra colectiva con ellos para que a los dos años tengan un bosque y puedan aportar a la vía pública sus propios árboles, buscando motivarlos a que sean quienes los lleven a las veredas, los cuiden y queden conectados a ellos”, detalla Sforzini.

Cada jornada de educación y plantación de árboles se realiza acompañada de música en vivo y se finaliza con la plantación de un árbol simbólico en el colegio o en la casa de un vecino que no tiene árbol.

“La devolución que tenemos cada vez que vamos a una escuela es superlinda, nos entusiasma. Poder transmitirles la importancia de los árboles a los chicos es esperanzador por eso, es muy probable que durante el 2024 sea en las escuelas donde más vayamos a profundizar nuestro esfuerzo”.

Canción “La Naturaleza”, de Los Cafres

La naturaleza te habla

No hay que descifrar

Su mensaje es amplio

Cubre de paz

Comprende todo

Todo lo que es

Comparte todo

Sin mirar quién sos

