Por las nevadas cada vez más tempranas, evalúan adelantar los boletines de avalanchas en Bariloche

La publicación diaria del boletín que advierte sobre el riesgo de avalanchas, emitido por el Centro de Información de Avalanchas (CIAv), está previsto a partir del primero de junio. Sin embargo, ante las condiciones climáticas en la región, el organismo advirtió que una nueva tormenta «agregó más nieve al manto y, si bien no alcanzó volúmenes críticos, podría haberse depositado sobre una capa débil formada sobre la superficie anterior».

«En su mayoría, las avalanchas ocurren durante -e inmediatamente- después de las tormentas, por lo que una actitud conservadora es la manera más inteligente de disfrutar de la montaña», informaron.

Mencionaron que la presencia de viento «produjo transporte, lo cual podría haber generado volúmenes de acumulación más significativos en ciertos puntos» aunque admitieron que «la sensibilidad a las avalanchas es incierta ya que la distribución de la capa débil mencionada no fue comprobada, por ahora».

Desde la institución recomendaron evitar circular por cualquier terreno «de inclinación fuerte, mayor a 30 grados, principalmente en la zona alpina, y mantenerse en pendientes suaves y bosques».

El invierno se adelantó este año en Bariloche, al igual que en 2022, pero hasta el primero de junio no se podrán en funcionamiento las cámaras ni las estaciones meteorológicas. Desde el Centro de Información de Avalanchas evalúan arrancar las actividades el 15 de mayo a partir del año próximo.

«Este año, el clima nos obligó a prepararnos antes aunque no arrancamos con los boletines. Estamos advirtiendo que el alerta meteorológica puede traer consecuencias de avalanchas. No estamos cuantificando el nivel de peligro, pero sí dando recomendaciones», explicó Luciano Fiorenza, director del CIAv, que insistió en la necesidad de que la gente tome recaudos, «sea conservadora» y no concurra a lugares con inclinaciones mayores a 30 grados.

El boletín comenzó a emitirse en 2020 como iniciativa de un grupo de guías de montaña. Al año siguiente, el trabajo se profesionalizó: se empezó a trabajar con estaciones meteorológicas y un grupo de trabajo fijo y pago.

Hoy, el equipo está conformado por tres guías de montaña y un pistero socorrista que cubren una vasta zona de cobertura, desde el parque municipal Llao Llao hasta la zona centro del parque Nahuel Huapi (entre Challhuaco y Laguna Ilón y, entre cerro López y el macizo del Catedral).

El centro depende de la Asociación Argentina de Guías de Alta Montaña y recibe un aporte del gobierno de Río Negro, aportes privados -que permiten sumar cámaras remotas y estaciones meteorológicas- y, también recibe el apoyo del Club Andino Bariloche y Parques Nacionales.

Hoy cuentan con cuatro cámaras que filman los corrales de nieve en los que se mide la acumulación de nieve y cuatro estaciones meteorológicas.

«El 2022 fue un año muy parecido a éste. Hubo una gran nevada a fines de abril y de hecho, el cerro Catedral abrió un fin de semana de mayo. Estamos considerando, después de dos años casi seguidos atípicos, arrancar el 15 de mayo a partir del 2025 para poder pronosticar antes», afirmó Fiorenza.