Con sus antiguos patines, Sofía desafió el hielo del Canal Grande en Roca y sorprendió a todos

La postal del Canal Grande congelado en General Roca la conmovió por completo. Sin perder tiempo, Sofía Tapia se calzó unos patines viejos que había comprado en Bariloche para recordar su época como patinadora sobre hielo y se dispuso a probar un sector ante la mirada atónita de los transeúntes.

«Vivo en Fiske desde hace 15 años, pero nací en Bariloche; por eso mis ganas de hielo«, reconoció esta profesora de educación física de 39 años. Dicta clases sobre trabajo corporal consciente, la conciencia de movimiento.

«La ideología de mi trabajo es poder reinventarnos desde el cuerpo, salir de la estructura. Y esta patinada de ayer fue animarse, darle una vuelta de rosca al frío y al hielo que apareció tan abruptamente», indicó luego de patinar sobre el canal de riego, en el sector de Damas Patricias y Edmundo Gelonch. Ese martes, el termómetro en General Roca registró 9 grados bajo cero -y 13 bajo cero en la zona de chacras-.

Sofía acusó a su hija más chica de tentarla con la idea el año pasado un día de mucho hielo en que salieron a caminar. «‘Mami, es una pista de hielo: bajemos’. Accedí en seguida. Tenía unos patines viejitos con poco filo que me habían quedado de mis prácticas. Me sentí afortunada de tenerlos. Este año vi que había aún más hielo y decidí aprovechar«, contó.

Sofía tiene 39 años y es profesora de Educación Física. Foto: gentileza

La mujer aseguró que el canal de riego «se vacía en invierno y al quedar con tan poca agua, se congela fácil. No queda todo el canal congelado: hay parches de hielo de unos 5 centímetros«.

Sofía patinó por alrededor de una hora, pero no más por falta de ganas. «Ni bien empieza a levantar el sol esos parches se empiezan a derretir«, dijo.

Recalcó que hacía años que no patinaba: «Esta experiencia me llevó a reconectarme con Bariloche. Me agradecí por ser una adulta jugando. Disfruté cada segundo la fluidez del patinar sobre hielo, esa libertad inmensa. En este mundo y en estos días tan hostiles vino bien«.

A mucha gente le llamó la atención ver a Sofía patinando sobre el canal y algunos decidieron bajar. «Me gustó ese contagio que se produjo«, advirtió.