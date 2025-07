Misterio: ¿a dónde está Carlos Ancapichun, el cuidador de la casa de Máxima en La Angostura?

Desconcertados. Así están los familiares de Carlos Ancapichun, de 76 años oriundo de Villa La Angostura que desapareció el 13 de junio pasado, hace tres semanas. Su camioneta fue encontrada por Carabineros en la zona de Entrelagos, en la Comuna de Puyehue, en Chile, pero desde entonces, no hay ningún rastro de este hombre.

Ancapichun cruzó la frontera por Cardenal Samoré ese viernes. En primer lugar, fue a visitar a su hermanastro en Entrelagos. «Vive camino al centro de esquí Antillanca, una zona de bosque frondoso, virgen. Estuvo dos horas con ellos y a las 16.30 dijo que visitaría un sector cercano donde pretendía construir para venir de forma esporádica al campo desde La Angostura«, comentó Mirko Ojeda Hidalgo, su nieto, a diario RIO NEGRO.

Ancapichun se trasladó entonces en su camioneta hasta un predio ubicado a 1,5 kilómetro de distancia de la casa de los familiares que había visitado. Pero no se supo nada más de él. Los Carabineros encontraron su vehículo recién el lunes siguiente y al resultarle llamativo que estuviera abandonado, rastrearon al propietario, a través de la patente. De esta forma, se comunicaron con la esposa de Ancapichun.

Los rastrillajes, hasta ahora, son negativos. Foto: gentileza

«Lo extraño es que la camioneta estaba cerrada. Estaban sus cosas, sus herramientas. Ni siquiera se cambió de ropa, como solía hacer, para entrar al bosque. Además, solía dejar escondida la llave de la camioneta en algún neumático por si se le extraviaba en el bosque. Tampoco estaba. De hecho, se metió al bosque con la misma ropa con que cruzó la Aduana», señaló su nieto, al tiempo que recalcó que el hombre estaba sano ya que recientemente, se había sometido a «varios estudios de salud».

Recalcó que su abuelo tampoco usa teléfono. «No nos avisó que venía. Pero él operaba de esa manera. Llegaba de sorpresa«, dijo.

Cuestionó que, hasta ahora, se realizaron rastrillajes por parte de la Policía de Investigaciones de Chile y un grupo de rescate de en zonas agrestes de Villa La Angostura que ya concurrió al lugar en dos ocasiones. Pero denunció la ausencia del estado en la investigación. «Es un área de mucha complejidad por los arroyos, los pantanos, el bosque virgen, los quilantos muy extensos. No hay huellas ni senderos. Hay que ir abriendo camino», describió el hombre.

El hombre habría transitado por un bosque sin sendero. Foto: gentileza

Mencionó también que se llevó un perro hasta el sector, pero no hubo resultados positivos ya que en un momento, el animal perdió el rastro de Ancapichun lo cual resultó sumamente confuso. «Encontrar a mi abuelo no es algo que le importe a las autoridades. Ahora para buscar a una concejal, hicieron un despliegue de 300 personas. En este caso, necesitamos una búsqueda más técnica en acantilados, bajar a los cortes de los bosques», manifestó.

En un primer momento, relató Mirko, se pensaba que el hombre podría haberse extraviado en el bosque y no se descartaba que el frío le hubiera provocado la muerte. «A esta altura, después de haber buscado tanto, tenemos dudas de que haya terceros involucrados. Mi abuelo no está en el lugar. Es un adulto mayor y de haberse desorientado, estaría por ahí cerca. Su camioneta estaba a 150 metros del lugar a donde quería llegar«, afirmó.

También se mostró sorprendido por las condiciones en que su abuelo decidió internarse en el bosque. «Ya eran las 16.30 y había tormenta. Era un día de lluvia. Lo extraño, además, es que nunca se despidió de sus familiares, pero ellos asumieron que no iba a volver. Mi abuelo les dijo que iba a ver el lugar donde pensaba construir y volvía. Y no hicieron nada. Hasta el lunes no lo buscaron. Ese fue el momento en que Carabineros encontró la camioneta», especificó.

Ancapichun trabajó durante más de 35 años en el barrio cerrado Cumulén, en Villa La Angostura. Allí cuidaba la casa de Máxima de Zorreguieta, la reina argentina de Países Bajos. «Él les preparaba la embarcación cuando ellos venían a Argentina y los llevaba a navegar», comentó.