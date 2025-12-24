Súper gripe H3N2 en Argentina: las medidas de cuidado para evitar contagios
El Ministerio de Salud difundió una serie de medidas de prevención frente a la variante K de la influenza A H3N2, que ya genera alertas sanitarias. Los detalles.
El Gobierno nacional difundió, días atrás, recomendaciones preventivas para evitar la circulación de la influenza A H3N2 subclado K, variante que ha encendido alertas en países de Europa, América y Asia. Hasta el momento, Argentina registró tres casos. Los detalles.
Súper gripe H3N2 en Argentina: las recomendaciones oficiales
El Ministerio de Salud señaló en un comunicado difundido en X que, si bien la variante “no ha demostrado ser más grave que otras”, es necesario mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios, entre ellas:
- lavado frecuente de manos
- cubrirse al toser o estornudar
- no compartir objetos personales
- ventilar adecuadamente ambientes
- limpiar y desinfectar superficies
- consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios
Súper gripe H3N2 en Argentina: vacunación y grupos priorizados
La autoridad sanitaria recordó que deben recibir la vacuna antigripal anual:
- niños de 6 a 24 meses
- embarazadas y puérperas
- personas de 2 a 64 años con factores de riesgo
- mayores de 65 años
- personal de salud y estratégico
También recomendó mantener actualizados los esquemas de inmunización del Calendario Nacional de Vacunación, cuya cobertura es gratuita en vacunatorios y centros de salud.
Súper gripe H3N2: contexto regional
La variante K del virus H3N2 viene generando presión hospitalaria en Europa y Asia. En la región, países como Chile y Perú ya confirmaron contagios, mientras que Bolivia y Ecuador activaron alertas y reforzaron campañas de vacunación.
NA
Comentarios