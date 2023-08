Conflicto por un loteo inhabilitado en Cinco Saltos: la propietaria desmiente los dichos del municipio

El municipio asegura que el loteo no están habilitados. Foto Archivo.

El municipio de Cinco Saltos emitió un comunicado informando que el loteo “Rincón bonito” promocionado por la inmobiliaria Baeza no estaba autorizado. De inmediato la empresa de bienes raíces desmintió esto y aseguró que una situación similar había ocurrido con anterioridad. “No me van a sacar ni un lote”, dijo la titular de la inmobiliaria.

Ayer, la municipalidad de Cinco Saltos informó a la comunidad sobre un loteo no autorizado que estaba siendo promocionado, una práctica que busca evitar instancias de estafa para los vecinos de la ciudad. Se trata del loteo “Rincón bonito” perteneciente a la inmobiliaria Baeza.

Según lo que plantea la municipalidad de Cinco Saltos, el loteo tiene un incumpliento en la normativa del Código de Ordenamiento Urbano Ambiental. Principalmente en los artículos que regulan la construcción de nuevas edificaciones.

En el comunicado también solicitaron a los vecinos que previo a comprar un terreno en la ciudad, consulten a las dependencias municipales sobre la situación catastral de estos. Este es un aviso que han empezado a implementar diversos municipios ante los múltiples casos de estafas en la zona durante la compra de tierras.

Además, el municipio le pidió a la inmobiliaria Baeza, dueña de las tierras, “desistir con la difusión del loteo Rincon Bonito”.

Conflicto por un loteo inhabilitado en Cinco Saltos: ¿Qué dijo la inmobiliaria?

Ante los dichos de la municipalidad de Cinco Saltos, la titular de la inmobiliaria, Luciana Baeza, realizó un fuerte descargo en sus redes sociales. Manifestó que no es la primera vez que el municipio miente sobre las habilitaciones de los loteos de la inmobiliaria, y aseguró que los terrenos estaban habilitados por un fideicomiso.

“Apa! Acá si no me van a sacar ni un lote, como ya lo hicieron anteriormente… Esto sucede cuando no querés ceder y avanzar en lo que ellos quieren” expresó Luciana en el posteo en el que aclaraba la situación. Según lo explicado, en el pasado el municipio obligó a la inmobiliaria, mediante una resolución, a ceder loteos y las bombas de agua que había en el lugar.

Desde la inmobiliaria aclararon además, que el loteo Rincon Bonito es “oficialmente un fideicomiso y cuenta con el sello del municipio desde septiembre del 2016”. Luciana Baeza sostuvo que hubo trabas por parte de la actual gestión municipal a varios de los proyectos y que le adjudicaban una deuda que no le pertenecía en unas instalaciones que el municipio alquilaba.