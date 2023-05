Convocan a una marcha en Las Grutas para pedir justicia por Agustina

A través de redes sociales, los vecinos de Las Grutas, junto a amigos y allegados, convocan a una movilización que se realizará mañana a las 15.30’, para pedir justicia por Agustina Guzmán, la joven de 26 años que falleció en Cipolletti, donde le detectaron un cáncer avanzado que no fue diagnosticado en el balneario.

Sus familiares denunciaron ayer (12/5) por presunta mala praxis al hospital local, al que según relataron la joven acudió en numerosas oportunidades a pedir asistencia, debido a los fuertes dolores que experimentaba, acompañados de evidencia de sangre en sus vómitos y evacuaciones.

El posteo que circula a través las redes sociales, convocando a la marcha

“Resulta difícil creer que nunca se sospechó de algo inusual en sus recurrentes asistencias al hospital. ¿Es normal que vayan personas vomitando sangre o defecando negro? Nos preguntamos si clínicamente no hay análisis que permitan inferir o diagnosticar alguna enfermedad grave. Su padre años atrás había fallecido de un cáncer de colon con metástasis en el hígado” contó su familia a través de un comunicado.

“Durante los primeros meses de este año su malestar se incrementó, sin ninguna asistencia concreta por parte de los profesionales grutenses, quiénes solo se remitían a hablarle de problemas vesiculares y de estrés, para lo cual le indicaban analgésicos” agregaron en el escrito.

La concentración a la que se convoca se dará a las 15.30′ en la plaza Luis Piedrabuena, y desde allí está previsto que los que quieran sumarse marchen hacia el edificio del hospital Violeta Villalobos. Piden que los que participen lleven carteles alusivos al doloroso reclamo.

Cabe recordar que la joven falleció días atrás en la Clínica Modelo de Cipolletti. Acudió allí tras realizar múltiples consultas en el nosocomio grutense Violeta Villalobos, dónde, según afirman sus parientes, minimizaban sus dolores abdominales.

En Cipolletti detectaron que la mujer tenía una grave infección y una úlcera estomacal de 4 cm, que se le había generado al menos hacía un mes. La operaron de urgencia y allí le encontraron múltiples tumores, que se habían extendido en su zona abdominal, producto de un posible cáncer de colon. Luego, se produjo su fallecimiento.

Ahora la fiscalía de San Antonio a cargo de Gustavo Arbués, que fue la que recepcionó la denuncia, inició una investigación sobre el tema. La primera medida fue solicitarle al hospital la historia clínica de Agustina.

Por otra parte, hasta el momento, el nosocomio grutense no emitió ninguna comunicación oficial sobre el tema. Consultado por este medio su director, Pablo Duna, reconoció que “están haciendo una investigación interna”, aunque explicó que aún no recibieron de la Justicia el pedido formal para remitir los antecedentes médicos de la joven. Y argumentó que no emitiría “una opinión institucional por respeto a la familia y a la situación”.