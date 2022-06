Cortarán todo el centro de Neuquén por «trabajo digno y obras públicas»

Bajo la consigna “por trabajo digno y obras públicas”, organizaciones sociales movilizarán en el centro de Neuquén el miércoles y jueves. Cortarán la Avenida Argentina para denunciar la la falta de respuestas ante los pedidos de continuidad laboral y la apertura de nuevos puestos de trabajo.

Indicaron que volverán a las calles tras “las nulas propuestas por parte del gobierno de la provincia de la continuidad de trabajo y apertura de nuevos cupos”.

Las organizaciones presentaron un pliego de propuestas para la continuidad laboral y la apertura de nuevos puestos. “El gobierno no solamente que no tiene propuestas, sino que después de varios meses aún no termina de entregar los materiales para terminar las obras anteriores”, aseguraron.

“Es un marcado desinterés por resolver los problemas estructurales de las vecinas y vecinos de los barrios populares”, manifestaron. Asimismo, reclaman por los problemas con las garrafas y el reparto en los barrios, y que aún no se entregó la leña acordada para la época invernal. “Exigimos al ministro Abel Di Luca que cumpla con lo acordado”, expusieron.