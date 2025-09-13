Volvió la luz a los barrios Rincón Club de Campo y Rincón de Emilio de Neuquén: qué dijo CALF

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó, este sábado por la tarde, que se llevó adelante un corte de luz en los barrios Rincón Club de Campo y Rincón de Emilio. Indicaron que la interrupción del servicio fue «por tareas de emergencia». Alrededor de las 17, el servicio se normalizó.

Desde CALF comunicaron que el corte tendría «una duración estimada de una hora». En el comunicado, no se dieron mayores precisiones en cuanto a los inconvenientes con el servicio.

Sin embargo, más tarde- cerca de las 17-, informaron que «nuestras cuadrillas concluyeron las tareas en la zona y el servicio ya se encuentra restablecido en su totalidad».