La UNCo marcha en Neuquén contra el veto de Javier Milei: cuándo será

La Universidad Nacional del Comahue confirmó que la semana entrante se movilizará contra el veto del presidente Javier Milei a ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria se enmarca en la Marcha Federal Universitaria, que tendrá su reclamo principal frente al Congreso en Buenos Aires.

Estudiantes, docentes y no docentes de la UNCo marchan por la universidad pública

La movilización será el próximo miércoles 17 de septiembre. La concentración está prevista en el playón de la universidad a las 17 horas y, una hora más tarde, se iniciará la movilización hacia el centro de la ciudad. La consigna es clara: “No al veto”.

La Federación Universitaria del Comahue (FUC), junto con ADUNC, APUNC, CEDIUNCo y distintos centros de estudiantes, ratificaron su participación en la convocatoria nacional.

Marcha a favor de la universidad pública en 2024. Foto: Juan Thomes.

El conflicto escaló tras la decisión de Milei de vetar por segunda vez la ley de financiamiento, que buscaba reforzar el funcionamiento de las universidades y mejorar los salarios.

En paralelo, sindicatos docentes alertaron que la discusión en el Congreso está abierta y que los números en Diputados todavía no alcanzan para revertir el veto.

Los gremios anticipan un escenario de mayor conflictividad nacional

El Frente Sindical Universitario aseguró que la disputa ya no se limita al aspecto salarial. “La pelea nuestra ya dejó de ser salarial. Vamos a un escenario de conflictividad con el Gobierno, todo o nada”, advirtió Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, a Ámbito Financiero.

Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados deberá tratar también el veto a la ley de Emergencia Pediátrica, lo que podría habilitar un rechazo parcial.

La comunidad universitaria ya se había preparado para este escenario. El Consejo Interuniversitario Nacional había anticipado en agosto que, de confirmarse el veto, se impulsaría una nueva Marcha Federal.

Tras conocerse la decisión presidencial, los gremios lanzaron un paro nacional y los rectores de las universidades advirtieron que el sistema académico ingresaba en “estado crítico”.