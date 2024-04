Organizaciones sociales protestarán mañana en contra de Weretilneck y cortarán el puente carretero de Cipolletti-Neuquén

Las protestas en Río Negro seguirán con fuerza mañana. Además de los cortes de ruta de Asspur, se espera una fuerte movilización en el puente carretero sobre la Ruta 22 entre Cipolletti y Neuquén, que incluye un corte en el tránsito vehicular.

Con la consigna “El hambre es el límite”, este miércoles 17 las organizaciones sociales nucleadas en la Utep y Frente Piquetero, nuevamente tendrán una jornada de “lucha por la falta de respuesta del Gobernador Alberto Weretilneck hacia nuestro sector”.

Los piqueteros reclaman por la emergencia alimentaria, por el programa Potenciar Trabajo y los barrios populares.

“El gobierno provincial de Weretilneck no atiende y no nos da ninguna respuesta a las necesidades de los sectores más vulnerados que no solo nos afecta a nosotros si no a toda la población de Río Negro”, comunicaron.

Desde el frente piquetero confirmaron que la medida de fuerza incluye un corte del puente carretero. Además señalaron que estará permitido el paso al personal de salud y pacientes.

“Miércoles 9 de la mañana nos concentramos y nos dirigimos al fortín dónde vamos a llevar la medida hasta las 18 horas”, detalla la convocatoria.

El punto de reunión es en Cipolletti en la intersección de las calles Pacheco y Mengelle.

La medida generará muchas complicaciones en el tránsito ya que los trabajadores que cruzan el puente se verán afectados por el corte. Si bien desde el Frente Piquetero analizan si la interrupción será en forma intermitente, sólo los vehículos de emergencia tendrán el paso garantizado.

Los trabajadores de salud cortaron en Roca y mañana irán a Chichinales, a la Ruta 22

Hasta pasadas las 13 se mantuvo el corte en la Ruta 6 que llevaron desde el gremio Asspur en rechazo a la última propuesta salarial del gobierno provincial.

En Roca, los hospitalarios llevaron su protesta a la zona de Paso Córdoba, con un corte en forma intermitente. Además en Chichinales el sindicato también realizará mañana un corte en la Ruta 22.