Corte en el centro de Neuquén por un reclamo en Casa de Gobierno este martes: familias piden por una pista

Familias que integran el grupo de patín carrera del Club Social y Deportivo Z1 de Neuquén llevan adelante un reclamo frente a Casa de Gobierno, este martes por la mañana. Los manifestantes piden por la construcción de una pista para realizar la disciplina. La medida es acompañada por un corte sobre la calle Roca, entre La Rioja y Santiago del Estero.

Una referente del grupo expresó a través de las redes sociales que: «Llevamos adelante una lucha por el pedida de una pista».

«Pedimos el traspaso de la tierra desde el IPVU (Registro Único de la Vivienda y el Hábitat) a la secretaría de Deportes o al club», explicó.

Protesta en patines frente a Casa de Gobierno de Neuquén

«Hemos entregado un sinfín de notas», sostuvo la referente y enfatizó que permanecerán frente a la dependencia estatal hasta que obtengan una respuesta. El tránsito en la calle Roca está interrumpido y hay niños patinando en el lugar a modo de protesta.

En total, la referente señaló que cuentan con «65 patinadores» en el club, quienes «patinan en la calle» los martes y jueves en uno de los ingresos al barrio. «Hemos pedido que se firme el traspaso de la tierra para que nosotros podamos construir nuestra tan anhelada pista de patín carrera», remarcó. Las familias destacan, al mismo tiempo, que la falta de pista resulta «peligroso» para los deportistas.