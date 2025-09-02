Martes con viento y nubes que amenazan con el regreso de la lluvia al Alto Valle: ¿a qué hora llegan las ráfagas más fuertes?

El aire frío ha llegado a la Patagonia, trayendo consigo días con bajas temperaturas, heladas e incluso nevadas en la cordillera. Mientras tanto, en el Alto Valle, el viento se hizo presente y llegó acompañado de nubes que amenazan con el regreso de la lluvia a la región. A continuación, te damos todos los detalles sobre el clima para este martes.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que mientras la cordillera mantiene lluvias y nieve, los valles, la meseta y la costa seguirán registrando un leve ascenso de las temperaturas durante las tardes, aunque las noches y las mañanas continuarán siendo intensamente frías.

El pronóstico anticipó un martes con nuevas ráfagas de viento y con cielo parcialmente cubierto. Las nubes estarán presentes, pero el organismo descartó precipitaciones para esta jornada aunque hacia el miércoles la situación podría cambiar.

El detalle del clima en el Alto Valle: ¿a qué hora llegan las ráfagas más fuertes?

Basado en los pronósticos meteorológicos este martes 2 de septiembre se esperan vientos con ráfagas más fuertes durante la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las temperaturas se mantendrá entre los 15°C y los 6°C. Además resaltó que habrá vientos moderados de 31 km/h desde el suroeste para la tarde.

Por su parte la AIC en su reporte resaltó que las ráfagas podrían alcanzar hasta 51 km/h, o incluso entre 45 y 52 km/h. De igual manera, no se trata de un fuerte temporal por lo que no se considera un peligro.

Por otra parte aunque no se prevén lluvias para hoy, adelantaron que es probable que se registren chaparrones o lloviznas intermitentes el miércoles, principalmente en las primeras horas del día como ocurrió en la ciudad de Neuquén.