Corte Ruta 22 en Cervantes: La ministra de Seguridad cuestionó la protesta de los retirados de la policia

La ministra de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, cuestionó la metodología de protesta con corte de ruta que realizan retirados de la policía para reclamar el pago de la Zona Austral, al señalar que es un beneficio nacional. Dijo, en comunicación con «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO, que el gobierno provincial no se desligó del reclamo de los ex agentes y acompaña el pedido de reconocimiento del adicional.

Remarcó que si bien el reclamo es válido, no debe llevarse adelante “cometiendo un delito por funcionarios públicos que tienen estado policial”.

Por segundo día consecutivo, los retirados mantienen una interrupción al tránsito en la Ruta 22 en el ingreso de Cervantes, quienes manifestaron su malestar por la falta de respuestas del gobierno provincial al reclamo que vienen profundizando en los últimos meses.

Por su lado, Minor sostuvo que el pago del beneficio de Zona Austral no corresponde al gobierno provincial, y que el otorgamiento del adicional debe ser avalado por Nación a través de la Anses, en tanto que, además, el reclamo se encuentra judicializado. En este sentido indicó que la Corte Suprema debe fallar al respecto.

“El reclamo que están llevando adelante en este momento respecto al pago de la Zona Austral, la definición no depende del gobierno provincial. Durante todo este tiempo el gobierno ha mostrado proximidad y acompañamiento, esto le consta a todo el personal retirado. Desde la provincia se ha hecho un dictamen favorable firmado por la gobernadora Arabela Carreras. Lo que pasa es que no es una definición que depende de la provincia”, remarcó.

En cuanto al corte de ruta, la ministra indicó que intervinieron en el expediente que se abrió en la Justicia Federal a través del fiscal Zanona. Precisamente en la noche del miércoles personal de la Policía Federal notificó a los retirados y los intimó a cesar corte.

Minor agregó que la decisión de la medida de fuerza y reclamar a la provincia por el pago del beneficio, responde a la decisión de un grupo de ex agentes. Reiteró que el gobierno de Río Negro fijó postura acompañando el reclamo a las autoridades nacionales. “Hemos tenido reuniones con Anses, hemos acompañado al sector, pero no podemos desde la provincia definir el pago de Zona Austral, es un beneficio nacional”, enfatizó.

“Es injusto decir que la provincia no los ha recibido o no los ha acompañado. No ha sido así y consta que en muchas reuniones siempre la provincia se ha manifestado favorablemente al respecto. Cualquier reclamo es válido desde cualquier sector, pero no se puede llevar adelante cometiendo un delito; en este caso el corte de una ruta nacional, afectando a la población rionegrina y, además, cometido por funcionarios públicos que tienen estado policial”, subrayó la funcionaria.

Pidió el levantamiento del corte de ruta en Cervantes, como hicieron los retirados policiales en Viedma. “El gobierno no se desliga y nunca se desligó, hemos acompañado y elevamos un dictamen favorable. Lo que sí, no podemos definir. No depende de la provincia”, reiteró.

Escuchá a Betiana Minor, ministra de Seguridad de Río Negro, en «Ya es tiempo», por RÍO NEGRO RADIO:

