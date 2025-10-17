Corte total de la Ruta 23 de Neuquén: desde el lunes no se permitirá el paso de vehículos entre puente Rahue y Pilo Lil
El corte forma parte de un operativo programado en etapas. Mirá los horarios a tener en cuenta.
El lunes por la mañana comenzará otra etapa del corte total en la Ruta Provincial 23 de Neuquén, en el tramo comprendido entre el puente Rahue y el puente Pilo Lil. Informaron no estará permitido el paso de todo tipo de vehículos. Los horarios a tener en cuenta.
Los detalles del corte de la Ruta 23
Las empresas RJ Ingeniería S.A. y CN Sapag S.A., a cargo de los trabajos en la Ruta Provincial N° 23, informaron que el lunes 20 de octubre se realizará un corte total de la vía.
Detallaron que la interrupción comenzará ese día a las 10 y se extenderá hasta el miércoles 22 de octubre a las 19.
Además resaltaron que los cortes estarán sujetos a modificaciones por cuestiones técnicas y meteorológicas.
