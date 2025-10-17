Corte total de la Ruta 23 de Neuquén: desde el lunes no se permitirá el paso de vehículos entre puente Rahue y Pilo Lil

No habrá paso por la Ruta 23 de Neuquén

El lunes por la mañana comenzará otra etapa del corte total en la Ruta Provincial 23 de Neuquén, en el tramo comprendido entre el puente Rahue y el puente Pilo Lil. Informaron no estará permitido el paso de todo tipo de vehículos. Los horarios a tener en cuenta.

Los detalles del corte de la Ruta 23

Las empresas RJ Ingeniería S.A. y CN Sapag S.A., a cargo de los trabajos en la Ruta Provincial N° 23, informaron que el lunes 20 de octubre se realizará un corte total de la vía.

Detallaron que la interrupción comenzará ese día a las 10 y se extenderá hasta el miércoles 22 de octubre a las 19.

Además resaltaron que los cortes estarán sujetos a modificaciones por cuestiones técnicas y meteorológicas.