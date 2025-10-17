Viernes de sol y clima cálido en el Alto Valle: ¿qué pasa con el viento?

El Alto Valle se prepara para vivir una jornada de viernes soleada y agradable. Las condiciones serán ideales para disfrutar del aire libre, con una notable presencia del sol a lo largo del día pero ¿qué pasa con el viento que estuvo presente esta semana?

Detalles del pronóstico del tiempo

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 17 de octubre las temperaturas serán cálidas para la región. La mínima pronosticada es de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C.

El sol será el protagonista, brindando un ambiente despejado y luminoso por lo que será un día ideal para salir a hacer actividades al aire libre sobre todo porque el viento se mostrará mucho más leve que el día anterior.

El organismo detalló que el viento registrará una velocidad que oscilará entre los 13 y 22 Km/h. Además se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 29 y 32 Km/h.

A pesar de estas ráfagas moderadas, no se han emitido alertas meteorológicas para el Alto Valle en esta jornada. Las condiciones generales serán de estabilidad, con un ambiente templado al caer el sol. La tarde invita a disfrutar de los espacios abiertos sin mayores inconvenientes.

Hacia la noche, se prevé que las temperaturas comiencen a descender de forma paulatina. El cielo continuará despejado y el viento también disminuirá su intensidad, brindando una finalización de jornada más calma.