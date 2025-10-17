¡Atención! CALF anunció otro corte de luz en Neuquén: será este sábado y durará hasta seis horas
La interrupción en el servicio eléctrico será por tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a un sector de la ciudad este sábado. La interrupción durará varias horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Sábado con cortes de luz en Neuquén: zona y horarios afectados
CALF indicó que el corte programado para este sábado 18 de octubre será de la siguiente forma:
- Interrupción de 7 a 13 y afectará la zona de Combate de San Lorenzo 260 Telecom. Será por remodelación de la línea subterránea de Baja Tensión.
