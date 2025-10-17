ESCUCHÁ RN RADIO
¡Atención! CALF anunció otro corte de luz en Neuquén: será este sábado y durará hasta seis horas

La interrupción en el servicio eléctrico será por tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

CALF informó sobre un corte de luz en Neuquén capital.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a un sector de la ciudad este sábado. La interrupción durará varias horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Sábado con cortes de luz en Neuquén: zona y horarios afectados

CALF indicó que el corte programado para este sábado 18 de octubre será de la siguiente forma:

  • Interrupción de 7 a 13 y afectará la zona de Combate de San Lorenzo 260 Telecom. Será por remodelación de la línea subterránea de Baja Tensión.

Temas

CALF

Corte de luz

Neuquén

