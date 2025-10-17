¡Atención! CALF anunció otro corte de luz en Neuquén: será este sábado y durará hasta seis horas

CALF informó sobre un corte de luz en Neuquén capital.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a un sector de la ciudad este sábado. La interrupción durará varias horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Sábado con cortes de luz en Neuquén: zona y horarios afectados

CALF indicó que el corte programado para este sábado 18 de octubre será de la siguiente forma: