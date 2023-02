Corte total de rutas hacia Catriel y Añelo por reclamo de una escuela

Las familias de San Isidro cortaron las Rutas 69 y 151, impidiendo el paso a Catriel y Añelo. La protesta comenzó esta madrugada, en reclamo de reparaciones para la escuela primaria 300, y rápidamente se formó una fila de rodados. Aseguran que agotaron todas las instancias y que mantendrán los bloqueos hasta obtener respuestas.

Miguel, padre de una estudiante, explicó a LU5 que la escuela está «en un estado deplorable» y que se han enviado notas, pero nunca les respondieron. «Decidimos cortar la ruta pero no queda porque no nos escuchan, no hacen nada», resaltó.

El hombre detalló que se apostaron en la entrada en San Isidro, en la Ruta 69, y en la 151, a la altura de la rotonda, donde está la estación de servicio. Dijo que el corte total y que «no pasa nadie, ni caminando».

El secretario general de Unter Cinco Saltos, Carlos Cervini, indicó, en conversación con La Red, que uno de los cortes está antes de la rotonda, en sentido Cipolletti hacia Catriel, y pasando la rotonda, yendo a San Patricio del Chañar hay otro bloqueo, a la altura de San Isidro: «yendo de Neuquén hacia Catriel, antes de la rotonda», aclaró.

Cervini contó que las familias pusieron cadenas y candados en la escuela para que nadie pueda entrar. Señaló que la gota que rebalsó el vaso fue que Camuzzi retiró el medidor de gas por irregularidades. Remarcó que esta situación «hace que la escuela sea un potencial peligro» y también recordó que se han enviado notas e informes, sin respuesta.

Según relataron los padres de la institución, la escuela está en «pésimas condiciones» hace años. «Yo fui al jardín hace 20 años en la escuela 300 y no han cambiado ni mejorado nada. El año pasado los chicos no tenían calefacción. Este año nos sacaron el medidor tres días antes de comenzar las clases y nos informaron que la escuela no estaba la institución en condiciones para el inicio del ciclo» explicó Keila, mamá del colegio.

La comunidad educativa de la escuela manifestó que no levantarán el corte hasta que se acerque el ministro de gobierno o el ministro de educación y les brinde una respuesta concreta.

Contraprotesta y disturbios en el corte hacia Catriel y Añelo

Ante la imposibilidad de circular por la ruta, los camioneros decidieron llevar adelante una contraprotesta. Esto generó disturbios en la zona del corte, y la comunidad educativa tuvo que solicitar la presencia del personal policial.

Según explicaron hace algunos instantes una familia solicitó que les abrieran el paso ya que llevaban a su hija recién operada. Los padres tuvieron la voluntad de dejarlos pasar, sin embargo el contrapiquete no opino lo mismo y la situación terminó con una pelea física.

«Los camioneros están realizando una contraprotesta para que los dejemos pasar. Nosotros teníamos pensado habilitar el paso cada tanto pero debido a los disturbios no vamos a hacerlo» informaron los padres.

Las familias de la escuela 300 de San Isidro denuncian que el edificio está en muy mal estado. (Facebook Unter Cinco Saltos).-