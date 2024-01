Crece la demanda en las colonias de vacaciones gratuitas en Neuquén

Son tiempos de bolsillos flacos, algo que ya todos saben. La inflación, el famoso ajuste dispuesto por el gobierno del presidente Javier Milei impactó de lleno en uno de los principales recursos que tienen muchísimas familias de la región para entretener a los peques de la casa en época de vacaciones: las colonias de verano.

Hay que ir a trabajar, la casa de los abuelos es un salvataje solo de momentos. Niños y niñas piden ver a sus amigos, necesitan estar con sus pares, se aburren, se pelean los hermanos. Las colonias de vacaciones se tornan entonces, innegociables.

Hay variedad de ofertas, públicas y privadas. Pero este año se dio una particularidad. Las familias optaron por las colonias municipales que son gratuitas y garantizan al igual que las de los clubes privados la misma diversión.

Es que inscribir a un niño, niña o adolescente en una colonia de gestión privada en la ciudad de Neuquén, tiene un costo que arranca en los 120.000 pesos promedio por mes, para los que son socios de los clubes y en 150.000 pesos para los no socios.

Si hay que anotar a dos hijos, se esfuma en un trámite sencillo de a penas unos minutos, el sueldo completo uno de los padres. Y ni hablar si se requiere una colonia de temporada completa, desde principios de diciembre hasta finales de febrero. En este caso deben abonar entre 250.000 y 370.000 pesos por cada uno de los chicos.

“Hace años que mis hijos van a las colonias de uno de los clubes de calle Río Negro (de Neuquén). Pero este año los anotamos en las municipales porque las otras no las podemos pagar. O comemos o ellos van a las colonias. Tampoco nos da para irnos de vacaciones”, comentó María José, mamá de Agustín y Sofía mientras chequeaba que al bajar del auto, sus “retoños” no se olviden de lo esencial para la jornada.

Esta es la realidad de muchas familias. Y los datos oficiales confirman esta tendencia.

El secretario de Vinculación Estratégica de la municipalidad de Neuquén capital, Mauricio Serenelli, informó que este año tienen inscriptos 2.100 chicos anotados en las colonias de vacaciones, cuando el año pasado fueron 1.600. “Nosotros pasamos de tener 5 plantas de colonias a 9 este año. Esto se debe a que la cantidad de familias que no pueden optar por las privadas por los altos costos. Y ni hablar si le tienen que sumar el transporte. La municipalidad tiene 44 unidades de colectivos para transportar a los chicos ida y vuelta”, aseguró.

“Yo antes iba a una colonia y ahora vengo acá y mis papás no pagan nada. Hago de todo y además estoy con mis amigos de la escuela. Me tengo que levantar temprano y eso me da fiaca en vacaciones, pero después duermo la siesta. Todo nashe”, dijo Nahuel, mientras buscaba su botellita de agua en la mochila. Él concurre a una de las colonias municipales y sus papás relajan.

Y la crisis se percibe en otras colonias de la región. El municipio de Cipolletti resolvió no habilitarlas por los altos costos, pero le puso las pilas a la pileta municipal para que los niños, niñas y adolescentes junto a sus familias, puedan pasar un verano divertido. Además, potenciaron las actividades deportivas gratuitas en distintos lugares de la ciudad.

Roca hizo lo que pudo y habilitó en esta temporada dos colonias municipales con actividades variadas. También hay opciones privadas. Así están las opciones para pequeños y familias para este verano que viene complicado.

Queda un mes y medio de vacaciones antes de que regresen a clases. En esta parte hay que aclarar que no se pretende establecer esa idea errónea de que la escuela es un “depósito de niños”. Nada más alejado a eso. Tienen que formarse para el futuro y eso no se discute, pero los tiempos de verano no son fáciles para encontrarle a los hijos actividades que los saquen del letargo de las pantallas. Y las colonias para muchas familias son una opción por demás aceptable. Eso sí, si la billetera banca o si lograron el cupo en las gratuitas municipales.

En Neuquén capital las opciones sin costo son 8: en el Tenis Club, club Alemán, La Perla, Neuquén Rugby Club, Asociación Española, Círculo Policial, Biguá y el club Alta Barda para personas con discapacidad.

Este año unos 42.000 serán parte de las colonias. Estarán a cargo de 112 profesores de educación física y 40 estudiantes de esa carrera. Para su cuidado habrá 10 enfermeros y enfermeras y 10 guardavidas.

Ellos disfrutan del agua de las piletas y del río, pero además tienen actividades deportivas como voley, básquet, fútbol y natación.

Pero también, las colonias municipales de la capital neuquina ofrece talleres que para muchos pequeños son una novedad y los entusiasma. Milo tiene 10 años, no está muy copado con la colonia. Parado en un rincón del club mira con gesto serio o enojado todo lo que pasa en su grupo. Una profe le pide sumarse, él resopla fastidiado pero acata la orden. Y de repente su rostro se enciende al escuchar a otro profe que dice después del almuerzo: “Vamos a reciclar las botellas de jugo y los papeles?”.

La mesa del sector de parrillas del club se transforma en un aula de escuela. Botellas, cartones, papeles se desparraman y empieza una actividad de disfrute. “Eso que tirás a la basura puede convertirse en algo útil en tu casa”, dice un coordinador. Las caritas miran y aprenden.

Las colonias incluyen además de las actividades deportivas, talleres de pelota paleta, tenis, canotaje, reparación de residuos, consumos problemáticos, reciclado, cocina mapuche y folclore.

Las propuestas son variadas y los chicos y chicas se re copan. Pero no es una regla que aplica a todos.

Uma mira desde lejos. Con sus rulos morenos, sus cachetes colorados por el sol y enfundada en una maravillosa malla rosa con dibujos de unicornios. Tiene sus brazos cruzados y cuándo la increpan para que se sume al grupo, resopla y se suma. Tiempo después llega su madre a buscarla al club. Y agarró su mochila lista para irse.

¿No te gusta la colonia? Se le preguntó. La respuesta fue lapidaria: “Sí, pero todo el año me pongo la alarma para ir a la escuela. En vacaciones tengo que hacer lo mismo. Yo quiero dormir”.

Crece la demanda en las colonias de vacaciones gratuitas. Foto: Florencia Salto

Cipolletti puesta a su pileta municipal

El municipio de Cipolletti, frente a la crisis que atraviesa a todos, resolvió este año suspender las colonias de vacaciones, pero poner todo el énfasis económico y financiero en la pileta municipal gratuita para todas las familias y en el desarrollo de actividades deportivas en diferentes sectores de la ciudad para todos y todas. El ingreso es libre y gratuito.

Funciona de martes a domingos de 14 a 20 hs. con un cupo máximo de hasta 2.000 personas y servicio de guardavidas. Se ubica en la isla Jordán. “Fue imposible por la situación provincial y nacional que hizo que los recursos del municipio sean muy limitados y se le dio prioridad a los servicios públicos, como recolección de la basura, agua potable y los sueldos de los empleados. No había plata para nada, por eso resolvimos no habilitar las colonias de vacaciones”, explicó Leandro Domini, secretario de Deportes de la municipalidad de Cipolletti.

El funcionario agregó que se destinaron fondos para el funcionamiento de la pileta pública que tiene muy buena aceptación de los vecinos. La primera semana en la que abrió concurrieron unas 10.000 personas.

Uno de los mayores costos que implican las colonias de vacaciones es el transporte de los chicos y chicas.

“Significaba el presupuesto de todo el año. Entonces, era preferible sostener las actividades deportivas de todo el año y resignar el mes de colonias”, aseguró Domini.

El secretario puntualizó que nunca antes se había registrado una demanda de la pileta como la de este año. También cuentan con actividades deportivas, como fútbol para chicos y caminatas para adultos mayores, con cuatro profesores.

Crece la demanda en las colonias de vacaciones gratuitas. Foto: Florencia Salto

Espacios para las vacaciones gasoleras en Roca

El Municipio de Roca ya lanzó más de 75 actividades deportivas, culturales, comunitarias y artísticas para infancias y adultos, en diferentes horarios y lugares. Además, está en funcionamiento la tradicional colonia de vacaciones municipal y algunas privadas.

En Roca, la temporada 2024 largó con dos colonias de vacaciones municipales que ya cuentan con importante participación, dirigidas a infancias entre 6 a 12 años y niños con discapacidad, de la misma edad. Una de las colonias se desarrolla en el Centro Deportivo Patronato y otra en el Centro Deportivo Zona Norte.

En ambos casos, el primer período empezó el 8 de enero y se extiende hasta el 25 de enero, de lunes a jueves de 9 a 12 horas. El segundo período va del 29 de enero al 15 de febrero, de lunes a jueves de 9 a 12.

El Club Deportivo Roca es uno de los que ofrece colonia de vacaciones desde el 3 enero al 23 febrero con actividades recreativas, bicicleteadas y pileta, para chicos de 3 a 11 años. Los horarios son de lunes a viernes de 14 a 18:30.

Por otro lado, en toda la ciudad este verano hay once natatorios habilitados privados para las familias que deseen pagar un costo de pileta por temporada. Las opciones que cuentan con permiso y habilitación municipal son: Deportivo Roca, Unter, ATSA,Sitrajur, Club Deportivo Progreso, Centro Recreativo “La Española”, Cooperativa Rio Negro, Centro Empleados de Comercio.



También se suman el natatorio Municipal Maipu, el natatorio Municipal Patronato y el natatorio UOM (solo para afiliados). Además, se ofrecen talleres de canotaje, de gimnasia funcional, de running, de ajedrez, newcom, beach voley, beach handball y muchas otras propuestas gratuitas para todos los gustos y necesidades, incluyendo también seminarios y cursos de capacitación como cortes de pelo.