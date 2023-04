Crecen las terapias que utilizan hongos medicinales

Cada vez más, gran cantidad de pacientes realiza terapias con hongos medicinales. El médico Hernán Libkind, especialista en medicina integrativa, empezó a investigar el mundo fungi durante la pandemia.

«Con esta revolución de los hongos, empezaron a haber más cultivadores en el último tiempo. Estos extractos de hongos se empiezan a utilizar en diversos tratamientos y están muy estudiados en países como China y Japón donde son de uso común alimentaria y medicinalmente. La mayoría no son autóctonos en nuestro país», explicó Libkind.

Señaló que, de los millones de hongos, a nivel terapéutico la medicina china tiene descriptos alrededor de 200. «Podemos tener acceso a no más de 10 hongos. Varios hongos tienen la propiedad de ser adaptógenos (ayudan al cuerpo a lidiar con el estrés) que tienen muchos principios activos y la posibilidad de modificar muchos cambios en el cuerpo», especificó Libkind.

Comentó que, si bien cada hongo tiene sus particularidades, no se usan específicamente para la diabetes, por ejemplo. Varios hongos permiten regular el estrés y son inmunoterápicos para el tratamiento de enfermedades oncológicas. «Es donde más trabajos de investigación hay, tienen múltiples principios activos que me recuerdan al cannabis. No tienen efectos adversos conocidos. Ni tiene problemas en la interacción medicamentosa. Son un recurso terapéutico integral enfocado en la prevención y en el tratamiento de enfermedades sistémicas«, precisó este médico que se formó en medicinas alternativas y complementarias.

Los hongos son exóticos pero hay varias ciudades de Argentina, como Mendoza, Buenos Aires y Viedma, donde se los cultiva. En Bariloche comenzaron a surgir pequeños nodos que se encuentran en una fase inicial. Los especialistas aclaran que aún no hay escala de uso para pacientes.

«En Buenos Aires se está comenzando a usar mucho la melena de león que aumenta la producción de neuronas y las conexiones neurales. Es comestible y se consume en todas sus formas y no tiene ningún efecto adverso», comentó Libkind. De todas formas, advirtió que, en un tratamiento médico, se aconseja la supervisión del profesional ya que hay que evaluar las interacciones y las dosis.

¿En qué patologías conviene usar hongos? Libkind asegura que se emplean ante enfermedades autoimunológicas, enfermedades metabólicas, oncológicas, insomnio y la mayoría de trastornos crónicos por estrés. «Los hongos tienden a tratar de resolver, a sobrellevar ese mecanismo de estres para que el cuerpo no se enferme. Se usan como preventivos», dijo.

Libkind aclaró que las investigaciones respecto al impacto de los hongos están avanzadas y hay excelentes trabajos de investigación. «Muchos de los fármacos que conocemos vienen de reino fungi. Desde la penicilina en adelante han sido fuentes de la industria farmacéutica. Y fuera del componente medicinal está el componente nutricional. Son alimentos completos con proteínas, vitaminas, incluso vitamina d que pocos alimentos tienen. La idea es buscar esa conjunción de lo alimentario y lo medicinal», afirmó el médico.

Las gírgolas y reishi, son dos variedades de uso medicinal. Foto: gentileza

Prueba piloto

Tiempo atrás, las biólogas Carla Pozzi y Soledad Ghirardi comenzaron a cultivar hongos de uso medicinal -reishi y gírgolas- que no son característicos de la zona.

«Los cultivamos ex situ del lugar donde habitan. Generamos las condiciones de temperatura y humedad y se les da un sustrato del cual se alimentan. Eso hace que crezcan en sitios como cajas, tuppers, troncos, pero con condiciones controladas», detalló Pozzi.

Cuando esos hongos fructifican, se los muele y se los prepara de diferentes formas.

«Estamos sacándole la ficha a la temperatura, a la humedad, qué pasa con las diferentes estaciones de año. Pero recién nos iniciamos en esta etapa de cultivo. Son hongos muy potentes para tener en una casa. Tienen muchos nutrientes», agregó Pozzi.

En el marco de la Semana del Hongo, este jueves habrá dos charlas a partir de las 17 en la sede del parque Nahuel Huapi en Gallardo 527. “Los hongos de los bosques andino-patagónicos” estará a cargo de Carla Pozzi y Laura Lorenzo. Luego, será el turno de “Introducción a los hongos medicinales”, de Hernán Libkind.