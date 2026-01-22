Crecidas históricas en Salta: más de 300 familias afectadas y un paso fronterizo paralizado

La provincia de Salta atraviesa una emergencia por las lluvias intensas y la crecida de los ríos Pilcomayo y Bermejo. Más de 300 familias resultaron afectadas en al menos 15 municipios, con evacuaciones, asistencia aérea y la suspensión del paso internacional en Aguas Blancas, en un escenario de alerta que continúa activa.

La emergencia hídrica en Salta golpea a municipios y comunidades rurales

Las precipitaciones sostenidas generaron complicaciones en por lo menos 15 municipios, según informaron las autoridades provinciales, que coordinan tareas con gobiernos locales y áreas de emergencia. La crecida fue considerada la más alta de la temporada y mantiene activos los protocolos de respuesta.

En el norte provincial, 156 familias rurales de Tartagal recibieron asistencia a través de seis vuelos hacia distintos parajes, de acuerdo con declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, publicadas por El Tribuno. Los operativos alcanzaron zonas de difícil acceso por el anegamiento de caminos.

La crecida afectó a embarcaciones. El cruce entre Aguas Blancas y Bermejo permanece cerrado por el comportamiento del río.

Los envíos incluyeron alimentos, agua potable, chapas, camas, cuchetas, colchones, frazadas, ropa y calzado. El despliegue también se extendió a localidades del Valle de Lerma y a municipios como Aguaray, Salvador Mazza, Embarcación, Mosconi, Metán y General Güemes, entre otros puntos de Salta.

El río Pilcomayo avanza y crece el riesgo de nuevas evacuaciones

En la zona de Misión La Paz, el desborde del río Pilcomayo afectó a casi 60 familias y alcanzó a la escuela 4762 del paraje Km II. Según consignó El Tribuno, el agua ingresó en la ruta provincial 54 y complicó a comunidades como los wichi.

Equipos de Vialidad de la Provincia trabajaron para reforzar defensas con piedras y materiales, aunque el caudal superó tanto las estructuras provisorias como un by-pass hidráulico instalado el año anterior por Recursos Hídricos.

El Sistema de Alerta Temprana advirtió que el nivel de las aguas seguirá en aumento durante la semana. Un reporte indicó que el río alcanzó los 6,63 metros en el puente Aruma, en Bolivia, con una suba de 0,80 metros en un día, lo que anticipa riesgos aguas abajo en territorio argentino.

En el sector Misión La Paz–Pozo Hondo, el nivel llegó a 5,55 metros y luego descendió a 5,19, según registros oficiales. Para este jueves se prevé que supere los seis metros. “Se alerta a todas las poblaciones que se encuentran en zonas críticas por desbordes importantes durante el día de hoy hasta el fin de semana”, comunicó el SAT.

El Bermejo dejó sin cruce a la frontera norte y generó largas demoras

La crecida del río Bermejo impactó de lleno en la frontera entre Aguas Blancas y Bermejo, donde el paso internacional por chalanas permanecía inhabilitado desde el martes. El intendente Adrián Zigarán sostuvo que “el cruce hoy es peligroso por la cantidad de agua que trae el río, no se pueden garantizar condiciones mínimas de seguridad”.

La suspensión afectó a comerciantes, familias y trabajadores que dependen del tránsito diario entre ambos países. Se registraron daños materiales en embarcaciones y viviendas ribereñas, aunque las autoridades confirmaron que no hubo víctimas.

Hubo largas filas de vehículos y peatones, con demoras de varias horas. El paso fue restringido en un operativo conjunto entre autoridades de ambos países, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, mientras continúa vigente la alerta por lluvias intensas en distintas regiones.

Con información de Infobae