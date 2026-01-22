Tormentas eléctricas, frío y mareas extraordinarias de ocho metros: el combo que llega a Las Grutas este jueves
El clima no da tregua en la costa rionegrina. Este jueves 22 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por tormentas eléctricas y ráfagas, mientras que una marea extraordinaria de 8,21 metros cubrirá por completo la arena. Con solo 20°C de máxima, un día para planes bajo techo
El verano se tomó un descanso en Las Grutas. Tras las jornadas de calor extremo, este jueves el balneario vive un giro radical en las condiciones meteorológicas. El ingreso de un frente frío, sumado a una de las mareas más altas del mes, obligará a los turistas a alejarse de la orilla durante gran parte de la jornada.
La inestabilidad es total. El SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%, con riesgo de tormentas eléctricas aisladas y caída de agua durante la mañana y la noche.
Además, el viento del sector sur soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de 59 km/h, lo que generará una sensación térmica mucho más baja que los 20°C previstos.
El desplome del termómetro es el dato del día. Se espera una máxima de apenas 20°C y una mínima de 13°C, valores inusuales para el mes de enero que invitan a cambiar las mallas por los abrigos livianos. La cobertura nubosa será casi total, impidiendo cualquier momento de sol sobre el Golfo San Matías.
Mareas extraordinarias este jueves en Las Grutas
Como si el clima fuera poco, el mar presenta hoy una crecida excepcional. Según los datos del Servicio de Hidrografía Naval, el coeficiente de mareas es muy alto, provocando que el agua «borre» la playa:
- Pleamar máxima (Tarde): A las 14:24 hs, el mar alcanzará los 8,21 metros.
- Impacto: Con esta altura, la playa desaparece por completo. El agua golpeará directamente contra la base de los acantilados en las bajadas céntricas, haciendo imposible permanecer en la arena.
- Bajamar: Recién a las 19:55 hs el mar se retirará hasta el 1,0 metro, devolviendo el espacio de playa para una caminata al atardecer.
Cronograma clave: Jueves 22 de enero
|Horario
|Fenómeno
|Estado del Tiempo
|Mañana
|Marea en ascenso
|Lluvias y ráfagas del sur.
|14:24 hs
|Pleamar (8,21 m)
|Playa inexistente. Tormentas aisladas.
|Tarde
|20°C (Máxima)
|Viento frío y cielo nublado.
|19:55 hs
|Bajamar (1,0 m)
|El mar se retira. Ambiente fresco.
Qué son las mareas extraordinarias, el fenómeno al que prestarle atención en Las Grutas
De acuerdo con SHN y otros organismos oficiales de oceanografía, las mareas extraordinarias son variaciones del nivel del mar que superan los valores promedio de las mareas altas (pleamares) y bajas (bajamares) habituales.
La principal razón de estas mareas es la alineación de los cuerpos celestes, lo que potencia la fuerza de atracción gravitatoria sobre las masas de agua de la Tierra:
- Mareas de Sicigia (Mareas Vivas): ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados (durante la Luna Nueva y la Luna Llena). En este estado, las fuerzas gravitatorias del Sol y la Luna se suman, provocando pleamares más altas y bajamares más bajas de lo normal.
- Perigeo Lunar: la órbita de la Luna es elíptica. Cuando la Luna se encuentra en su punto más cercano a la Tierra (perigeo), su fuerza de atracción es mayor. Si el perigeo coincide con una fase de sicigia, se producen las llamadas «Mareas de Sicigia de Perigeo», que son especialmente elevadas.
Comentarios