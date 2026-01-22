Tormentas eléctricas, frío y mareas extraordinarias de ocho metros: el combo que llega a Las Grutas este jueves

El verano se tomó un descanso en Las Grutas. Tras las jornadas de calor extremo, este jueves el balneario vive un giro radical en las condiciones meteorológicas. El ingreso de un frente frío, sumado a una de las mareas más altas del mes, obligará a los turistas a alejarse de la orilla durante gran parte de la jornada.

La inestabilidad es total. El SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%, con riesgo de tormentas eléctricas aisladas y caída de agua durante la mañana y la noche.

Además, el viento del sector sur soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de 59 km/h, lo que generará una sensación térmica mucho más baja que los 20°C previstos.

El desplome del termómetro es el dato del día. Se espera una máxima de apenas 20°C y una mínima de 13°C, valores inusuales para el mes de enero que invitan a cambiar las mallas por los abrigos livianos. La cobertura nubosa será casi total, impidiendo cualquier momento de sol sobre el Golfo San Matías.

Mareas extraordinarias este jueves en Las Grutas

Como si el clima fuera poco, el mar presenta hoy una crecida excepcional. Según los datos del Servicio de Hidrografía Naval, el coeficiente de mareas es muy alto, provocando que el agua «borre» la playa:

Pleamar máxima (Tarde): A las 14:24 hs , el mar alcanzará los 8,21 metros .

A las , el mar alcanzará los . Impacto: Con esta altura, la playa desaparece por completo. El agua golpeará directamente contra la base de los acantilados en las bajadas céntricas, haciendo imposible permanecer en la arena.

Con esta altura, la playa desaparece por completo. El agua golpeará directamente contra la base de los acantilados en las bajadas céntricas, haciendo imposible permanecer en la arena. Bajamar: Recién a las 19:55 hs el mar se retirará hasta el 1,0 metro, devolviendo el espacio de playa para una caminata al atardecer.

Cronograma clave: Jueves 22 de enero

Horario Fenómeno Estado del Tiempo Mañana Marea en ascenso Lluvias y ráfagas del sur. 14:24 hs Pleamar (8,21 m) Playa inexistente. Tormentas aisladas. Tarde 20°C (Máxima) Viento frío y cielo nublado. 19:55 hs Bajamar (1,0 m) El mar se retira. Ambiente fresco.

Qué son las mareas extraordinarias, el fenómeno al que prestarle atención en Las Grutas

De acuerdo con SHN y otros organismos oficiales de oceanografía, las mareas extraordinarias son variaciones del nivel del mar que superan los valores promedio de las mareas altas (pleamares) y bajas (bajamares) habituales.

La principal razón de estas mareas es la alineación de los cuerpos celestes, lo que potencia la fuerza de atracción gravitatoria sobre las masas de agua de la Tierra: