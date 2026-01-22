Bajó la temperatura en el Alto Valle y ¿se acerca la lluvia?: jueves con muchas nubes y 30°C de máxima
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó otra alerta para un sector de Río Negro por tormentas y las lluvias podrían alcanzar al Alto Valle. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo para este 22 de enero.
Luego del intenso calor que se sintió el miércoles en el Alto Valle, el pronóstico adelantó que este 22 de enero se registrará un descenso térmico brindándole un respiro a la región. Sin embargo se adelantó que la baja de temperatura, podría llegar acompañado de lluvias.
El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle
En ciudades como Roca y Neuquén se esperan temperaturas mucho más bajas. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 20°C y durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 30°C.
Por su parte el viento soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 40 km/h, principalmente durante la noche.
En cuanto a la posibilidad de precipitaciones, se precisó que hay una posibilidad de 10 a 40%. La lluvia podría presentarse en la franja horaria de la tarde y se intensificará en la noche, como la inestabilidad climática se sentirá a partir de la tarde por lo que no se descarta algunos chaparrones aislados.
