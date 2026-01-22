Bajó la temperatura en el Alto Valle y ¿se acerca la lluvia?: jueves con muchas nubes y 30°C de máxima

Luego del intenso calor que se sintió el miércoles en el Alto Valle, el pronóstico adelantó que este 22 de enero se registrará un descenso térmico brindándole un respiro a la región. Sin embargo se adelantó que la baja de temperatura, podría llegar acompañado de lluvias.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En ciudades como Roca y Neuquén se esperan temperaturas mucho más bajas. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 20°C y durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 30°C.

Por su parte el viento soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 40 km/h, principalmente durante la noche.

En cuanto a la posibilidad de precipitaciones, se precisó que hay una posibilidad de 10 a 40%. La lluvia podría presentarse en la franja horaria de la tarde y se intensificará en la noche, como la inestabilidad climática se sentirá a partir de la tarde por lo que no se descarta algunos chaparrones aislados.