Creen que la marea pudo haberse llevado al joven desaparecido en Comodoro Rivadavia

La desaparición de Diego Alejandro Barría en una playa cercana a Comodoro Rivadavia es un misterio y los investigadores tratan de establecer qué paso luego de que el joven supuestamente se accidentó en su cuatriciclo.

La comisaria Daniela Millatruz indicó que las hipótesis que se manejan es que después del accidente “puede haber salido caminando o que lo haya agarrado la marea”, atento a que “el mar arrastró el asiento (vehículo) y lo dejó en la costa”.

Según publicó el sitio adnsur.com.ar la jefa policial dijo ayer que solo fueron encontrados «el cuatriciclo y el casco, y de él (por barría) no ha habido novedades«.

“Se hicieron rastrillajes de noche pero se complica porque es todo a campo abierto, así que se comienza a la hora de la mañana y se termina cuando baja el sol”, indicó la titular de Búsqueda de Personas. Y agregó como dato que “el conoce todo lo que es la costa y la parte de arriba de los campos”.

Por su parte, el jefe de Operaciones de la Unidad Regional , Omar Delgado, señaló que está trabajando la División de canes, motos, bomberos voluntarios, entre otras fuerzas y se estará pidiendo la colaboración de la policía de Camarones eventualmente.

«Vamos a continuar con la búsqueda por un tiempo indefinido hasta saber que pasó», dijo el comisario Omar Delgado.

Los pedidos de Virginia, la esposa del hombre que buscan en la costa de Chubut

«Solo una señal para poder encontrarte, por favor. Dale mí loco, no me dejes, ruego a Dios que aparezcas pronto. Acá estoy esperándote. No me asustes así», señaló Virginia, mujer del joven desaparecido.

Luego Virginia, le agradeció a quienes siguen buscando a su marido: «Gracias a todos los que están ayudando en la búsqueda de Diego y rezando por él. Todos estamos rogando para que aparezca pronto, no dejen de pedir por él, no perdamos la fe. No lo dejen solo, tráiganme a Diego«.

Cómo fueron las circunstancias de la desaparición de Barría

De acuerdo a la prensa chubutense, Barría salió en dirección al Área Natural Protegida Rocas Coloradas el sábado a bordo de un cuatriciclo. Sin embargo, con el correr de las horas, no se volvió a contactar con su familia.

El domingo por la mañana, al percatarse de que Barría no llegaba, se denunció su desaparición. Ese día se encontró su cuatriciclo destrozado sobre la línea de marea y su casco partido a unos 100 metros también sobre la playa.

Desde entonces comenzó la investigación que continuaba con la búsqueda de amigos, así como de bomberos y personal de Búsqueda de Personas de la Policía, con el perro especialmente entrenado de la División Canes.